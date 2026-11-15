'우주 여객기' 현실 되나…우주선 본체 회수 첫 성공

<앵커>



일론 머스크가 이끄는 스페이스 X가 사상 처음으로 우주선 본체 회수에 성공했습니다. 로켓을 쐈다가 이걸 통째로 다시 쓰는 시대에 한 걸음 더 다가섰다는 평가입니다.



뉴욕에서 김현우 특파원입니다.



<기자>



스페이스 X의 초대형 우주선이 화염을 내뿜으며 굉음과 함께 하늘로 솟아오릅니다.



성공적으로 궤도에 안착한 우주선은 약 260km 상공에서 지구를 14바퀴 돌았습니다.



그리고 발사 다음 날, 22시간이 넘는 우주 비행을 마친 선체가 구름을 뚫고 다시 모습을 드러내자 여기저기서 환호성이 터져 나옵니다.



52m 길이의 우주선은 엔진을 다시 켜서 몸을 똑바로 세운 뒤 발사탑 쪽으로 다가가 거대한 로봇 팔에 안기듯이 내려앉습니다.



[제시 앤더슨/스페이스 X 수석 매니저 : 보고도 믿기질 않습니다. 과학기술 역사상 가장 위대한 장면 가운데 하나가 방금 우리 눈앞에서 펼쳐졌습니다.]



로켓을 하늘로 밀어 올리고 대기권에서 분리되는 1단 추진체는 그동안 여러 차례 회수에 성공했지만, 우주까지 올라갔던 상단 본체가 발사대로 되돌아온 건 이번이 처음입니다.



우주로 쏘아 올렸던 로켓을 통째로 다시 사용할 수 있단 가능성을 보여준 겁니다.



[댄 휴잇/스페이스 X 중계 해설자 : 우주 비행의 오랜 꿈이었습니다. 우리가 우주선을 잡았습니다. 이제 모든 것이 달라집니다.]



다만, 이번 발사에선 1단 추진체가 발사대로 돌아오던 도중 엔진이 일찍 꺼지면서 바다로 떨어져 1단과 2단을 함께 회수하려던 계획은 이뤄지지 못했습니다.



일론 머스크는 놀라운 스페이스 X 팀에 축하를 보낸다고 SNS에 적었습니다.



머스크의 목표는 여객기처럼 우주를 수시로 오가는 로켓을 만드는 겁니다.



이번 성공으로 그 꿈이 현실에 한 걸음 더 가까워졌습니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 박춘배, 화면출처 : SPACE X)