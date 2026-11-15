미중러 정상외교 막 오른다…북한 변수는?

<앵커>



젠슨 황 이슈가 그야말로 전 세계를 뒤흔든 가운데 이번 주는 국제 정상들간 회의가 잇따라 열립니다. '다자외교 슈퍼위크'라 할 수 있는데요. 특히 관심이 쏠리는 건 사상 처음으로 열리는 미중러 정상회담입니다. 이재명 대통령도 내일(16일)부터 순방길에 오릅니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 동남아국가연합, ASEAN 정상회의 참석을 위해 내일 필리핀 마닐라로 출국합니다.



이틀 동안 동남아 국가들과 경제 협력, 스캠 등 초국가범죄 대응 방안 등을 논의한 뒤, 오는 18일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체, APEC 정상회의에 참석합니다.



주최국인 중국 시진핑 국가주석과 세 번째 정상회담을 할 가능성이 높습니다.



성사되면, 중국이 설치한 서해 구조물 문제와 '한한령' 같은 민감한 현안들이 어떻게 논의될지 주목됩니다.



한미 정상회담은 열리지 않을 걸로 보이는데 약식 회담 가능성은 있는 만큼 중간 선거 패배 이후 트럼프 대통령의 반응도 관심입니다.



특히 이번 APEC을 계기로 열리는 미국과 중국, 러시아의 사상 첫 정상회담에 세계의 이목이 쏠리고 있습니다.



김정은 북한 국무위원장의 최측근인 조용원 노동당 중앙위 비서가 어제 모스크바를 방문한 것으로 알려지면서, 북한이 원하는 핵보유국 인정 등 한반도 관련 현안이 러시아를 통해 논의 테이블에 오를 가능성도 제기됩니다.



하지만 구체적 현안을 다루는 회담이 되긴 어려울 거란 전망이 우세합니다.



[민정훈/국립외교원 교수 : 진지하게 3국이 논의할 수 있을 만한 의제가 마땅치 않거든요. 트럼프 대통령이 (미중러 회담을) 원하기 때문에 중국이 그걸 좀 맞춰주는 그러한 모양새가 가장 큰 것이 아니냐, 이런 분석이 지배적이기는 해요.]



트럼프 대통령이 APEC 기간 김정은 북한 국무위원장과는 만나지 않을 거라는 게 미국 정부 당국자의 얘기지만, 깜짝 만남 가능성은 여전히 남아 있다는 관측도 나옵니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 김민영)