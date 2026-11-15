"공급망 타격" 우려에 복귀 청원 14만 명…"겸손은 연기" 새 폭로

<앵커>



일론 머스크는 "젠슨 황의 사임으로 엔비디아의 공급망 장악력이 크게 약해질 거"란 전망을 내놨습니다. "젠슨 황의 복귀를 검토하라"는 엔비디아 주주들의 요구가 이어지고 있는 상황에서 젠슨 황의 진짜 모습을 둘러싼 추가 폭로도 나왔습니다.



김영아 기자의 보도입니다.



<기자>



일론 머스크 스페이스X·테슬라 CEO는 현지시간 14일 자신의 SNS를 통해 젠슨 황의 사임으로 엔비디아가 확보한 공급망이 타격받을 수 있다고 지적했습니다.



머스크는 "젠슨 황이 확보한 물량 다수는 서면 계약이 아닌 젠슨과의 악수만으로 이뤄졌다"며 "젠슨이 없으면 적어도 몇몇 계약을 잃게 될 것"이라고 주장했습니다.



엔비디아 이사회에 젠슨 황의 복귀를 요구하는 대주주의 압박도 시작됐습니다.



엔비디아 주식 2조 2천억 원어치를 보유한 주주 두 명은 이사회에 서한을 보내 "주주 이익을 위해 젠슨 황의 복귀를 포함한 모든 선택지를 검토하라"고 촉구했습니다.



젠슨 황 복귀를 요구하는 온라인 청원은 참여자가 14만 명을 돌파했습니다.



엔비디아 주주와 직원뿐 아니라 머스크 등 테크계 거물들도 이름을 올렸습니다.



반면 엔비디아의 위기와 AI 산업의 미래는 별개라는 시각도 있습니다.



[리처드 레일/퀘스타 캐피털 파트너스 최고투자책임자 : 이미 AI 산업 전반에 기술이 자리 잡았습니다. 이번 일이 그 사실을 바꾸지는 않습니다. 열차는 젠슨 황이 있든 없든 계속 굴러갈 것이고, 전반적인 AI 투자 흐름은 앞으로도 계속 이어질 것입니다.]



화려한 성취 뒤에 가려졌던 젠슨 황의 실체에 대한 새로운 폭로도 이어지고 있습니다.



젠슨 황의 전기를 집필했던 작가 스티븐 위트는 뉴욕타임스 기고문에서 젠슨 황의 겸손한 이미지는 모두 연기였다고 주장했습니다.



젠슨 황이 자신의 오만함을 감추기 위해 상당한 노력을 기울였고, 부하직원들과 불륜도 사내에선 공공연한 비밀이었다고 전했습니다.



이런 가운데 엔비디아는 오는 17일 예정대로 3분기 실적을 발표합니다.



콜레트 크레스 임시 CEO가 이날 '젠슨 황 없는 엔비디아'의 미래에 대해 어떤 청사진을 내놓을지 주목됩니다.



(영상편집 : 이승열, 디자인 : 박태영)