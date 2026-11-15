4일 뒤 수능인데…"모든 게 의심" 불안감 최고조

<앵커>



공정해야 할 시험이 반칙과 편법으로 얼룩지면서, 정직하게 땀 흘려 시험을 준비해 온 수험생들의 허탈감과 분노는 커지고 있습니다. 당장 이번 주 치러지는 수능을 앞둔 수험생들의 걱정과 불안감도 이만저만이 아닙니다.



김규리 기자가 수험생들 얘기를 들어봤습니다.



<기자>



지난주 제기된 한 씨의 기록적 고득점에 대해 당시 산업인력공단은 부정행위를 의심할 만한 행동이 없었다고 밝혔습니다.



하지만 오늘(15일) 한 씨는 자신의 부정행위를 시인했습니다.



약 5백 종의 국가기술자격 시험 등을 운영하는 산업인력공단이 주관한 시험에서 한 씨 경우를 포함해 올해 적발된 AI 부정행위만 7건.



수험생들은 분통을 터뜨립니다.



[조태상/공무원 시험 준비생 : 수험생 입장에서는 공부를 괜히 하는 느낌이 들죠. 걸리지만 않으면 공부를 열심히 했든 안 했든 무조건 합격이지 않습니까.]



세무사 시험 차석 합격자를 소개한 유튜브 영상에는 "진짜 수석 합격자"라는 댓글이 잇따랐고, 세무사 준비 인터넷 커뮤니티에도 "모든 게 의심스럽다"며 산업인력공단 앞에서 집회를 하자는 반응도 쏟아졌습니다.



문제는 당장 나흘 앞으로 다가온 수능입니다.



정부는 그동안 AI 안경 대책에 주력해 시험장마다 AI 안경 판별 전담 요원을 배치하겠다고 했지만, 이번 세무사 시험처럼 초소형 카메라, 이어폰 같은 소형 전자기기까지 나오는 상황에서 시험 관리가 제대로 되겠냐는 의심이 제기되는 겁니다.



[수능 수험생 : 제 등급이 낮아질까봐 걱정이 되고, 만약에 AI 안경이 안 걸렸을 경우에는 그 사람들은 노력 없이 등급을 다 따는 거니까.]



[서연우·최건희/수능 수험생 : 법적 조치가 강해져야 된다고 생각합니다. 그래야 시험 대한 공정성도 생기고 사람들도 불신하지 않고.]



정부는 일단 이번 수능에서 AI 부정행위가 적발될 경우 다음 해 응시 자격을 박탈하는 등 대책 강화에 나섰지만, 불안감이 가시기엔 역부족이란 지적입니다.



(영상취재 : 장운석·조창현, 영상편집 : 김진원)