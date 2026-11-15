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감독관 눈앞 '부정행위'…"문제 발견 못 해" 불신 키웠다

전형우 기자
작성 2026.11.15 20:07 수정 2026.11.15 20:55 조회수
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<앵커>

시험 때 한 씨의 자리는 감독관 바로 앞, 맨 앞자리였습니다. 그런데도 잡히지 않았고, 심지어 회계사 시험에서까지 부정행위를 저질렀습니다. 그런데도, 한 씨가 실토하기 전까지 감독 당국은 "문제를 찾지 못했다"는 입장만 내놨습니다.

이어서 전형우 기자입니다.

<기자>

세무사 시험은 재정경제부가 총 책임을 지고, 산업인력공단이 현장 감독과 운영을 맡습니다.

한 교실에 수험생은 20명, 감독관은 2명이 배치됩니다.

한 씨는 1차 시험에서는 둘째 줄에 앉았고, 2차 시험 때는 감독관 바로 앞인 첫째 줄 중앙에 앉았는데 전혀 부정을 잡아내지 못했습니다.

공단은 수험생들에게 스마트폰 전원을 끈 뒤에 가방에 넣어서 교실 앞쪽에 두도록 지도했다고 밝혔지만, 실제로는 전원을 껐는지, 더 나아가서 몸에 지닌 채로 시험을 보는지 등을 확인하지 않았던 것으로 알려졌습니다.

한 씨의 믿을 수 없는 점수가 논란이 된 뒤에도, 공단은 1차와 2차 감독관 4명에게 확인해 봤지만, 문제를 찾지 못했다고 밝혔었는데, 이틀 만에 총체적 부실이 그대로 드러나고 말았습니다.

[재정경제부 관계자 : (시험을 산업인력공단에) 위탁하는 입장에서 '이거 왜 이게 관리를 잘 못해서 이렇게 됐냐'하는 것을 저희도 따져 물어야죠.]

한 씨는 세무사 시험 전에, 금융감독원이 감독 운영하는 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 털어놨습니다.

지난 4월 인터넷에 마지막 과목 때 위경련이 와서 시험에는 떨어졌지만, 나머지 과목에서는 하나만 틀렸다는 글이 올라왔는데 한 씨가 쓴 것 아니냐는 의혹도 나오고 있습니다.

당국이 미리 대책을 세웠다면 이런 상황을 막을 수 있었다는 지적이 이어지고 있습니다.

실제로 산업인력공단은 지난달 25일 열렸던 가스기사 시험에 전담 단속반 221명을 처음 투입해서, 스마트 안경을 쓰고 답을 작성하던 수험자 1명을 적발하기도 했습니다.

관련 기관들이 할 수 있는 조치를 미루고 현장 감독도 소홀히 하면서 국가 공인 시험에 불신을 키웠다는 비판을 피하기 어려워 보입니다.

(영상편집 : 전민규)
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