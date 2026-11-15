촬영→전송→수신 어떻게…"사기 도박 장비의 진화"

<앵커>



한 씨는 이번 세무사 시험에서 당초 거론된 AI 안경이 아닌, 초소형 카메라를 이용했다고 밝혔습니다. 카메라로 시험지를 촬영한 걸 스마트폰의 생성형 AI로 보내서 답을 확인했단 겁니다.



이게 대체 어떻게 가능했던 건지, 이현정 기자가 보도합니다.



<기자>



세무사 시험 수석 합격자 한모 씨가 시험에 이용한 도구는 초소형 카메라였습니다.



[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 초소형 카메라를 이용해 시험 문제를 찍고, AI로 전송을 해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀습니다.]



자신을 모방해 비슷한 부정행위가 발생할 수 있다며 구체적인 내용을 공개하진 않았는데, 초소형 이어폰이나 진동 수신기로 정답을 확인했을 가능성이 제기됩니다.



지금 제 앞 노트북 화면이 이렇게 실시간으로 스마트폰에 나오고 있는데요.



제 단춧구멍에 숨긴 초소형 카메라가 찍고 있는 겁니다.



스마트폰에서 AI가 문제를 풀면 이어폰으로 정답을 알려줍니다.



쇠구슬 모양의 이어폰이 얼마나 작은지 면봉 모양의 자석으로 빼야 할 정도라 사람이 가까이 접근해도 바로 알아채기 어렵습니다.



보안 업체 관계자들은 과거 사기도박 범죄에 쓰이던 장비가 진화한 거라고 말합니다.



이어폰으로 몰래 말을 해주던 주체가 이제 사람이 아닌 AI로 대체가 됐다는 겁니다.



[김정국/전 한국도청탐지업협회장 : 그런 장비를 갖추고 있어요. 사기 도박하는 애들이 주로 쓰거든요. 넥타이 같은 데 카메라를 설치하거나.]



AI안경을 끼고 시험을 보면 즉시 정답이 나오는 것과 달리, 초소형 카메라를 사용해 AI로 전송하고 답을 받는 등 여러 단계를 거쳐야 하는 만큼 전문 장비 제조업체가 있을 거라는 주장도 나옵니다.



[김정국/전 한국도청탐지업협회장 : 만약에 AI 안경이었으면 (조력자의) 개입이 필요 없잖아요. 근데 지금 기술적으로 까다롭거든요.]



한 씨가 그동안 준비하고 연습한 과정을 수사기관에서 모두 밝히겠다고 한 만큼, 외부 조력자가 있었는지 여부도 경찰의 수사 대상이 될 전망입니다.



(영상취재 : 김남성·양현철, 영상편집 : 박지인)