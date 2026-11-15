"초소형 카메라로 찍고 AI가 풀었다"…수석의 '자백'

<앵커>



국가가 공인하는 전문 자격시험의 공정성이 통째로 흔들리는 사상 초유의 일이 벌어졌습니다. 올해 세무사 시험 수석 합격자가 "AI를 이용해 부정행위를 저질렀다"고 실토했습니다. 앞서 전례 없이 높은 시험 점수를 스스로 공개했다가 논란에 불을 지폈고, 줄곧 의혹을 부인해 오다 돌연 시인한 겁니다. 오늘(15일) 8시 뉴스에서는 이번 사태의 전말과 시험 관리 체계의 허점, 또 앞으로의 대책까지 자세히 전해드리겠습니다.



먼저 여현교 기자가 보도합니다.



<기자>



올해 세무사 시험에서 수석 합격한 한모 씨.



한 씨는 오늘 오전 자신의 법률대리인 유튜브에 나와 세무사 시험에서 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 자백했습니다.



[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 저는 세무사 1, 2차 시험에서 전자기기와 생성형 AI를 이용해 부정행위를 했습니다. 제가 수석으로 합격한 것은 정당한 노력으로 얻은 결과가 아닙니다.]



한 씨는 초소형 카메라로 시험 문제를 찍어 AI로 보낸 뒤 스마트폰으로 답을 확인했다고 밝혔습니다.



객관식인 1차 시험뿐 아니라 2차 논술형 시험에서도 AI를 이용한 부정행위를 벌였다는 이야기입니다.



1차 시험 160문항 가운데 단 한 문제만 틀린 한 씨는, 응시자 평균이 30점가량인 세법학개론에서도 혼자 만점을 받자, 부정행위 의혹이 일었습니다.



한 씨는 또 공인회계사 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 실토했습니다.



부정행위를 저지른 이유에 대해선 수험생 시간이 얼마나 길어질지 몰라 초조했고, 직장을 그만두고 부모님께 실망스러운 모습을 보이는 게 싫었다고 털어놨습니다.



[한모 씨/세무사 시험 수석 합격자 : 전문직 시험을 준비해서 다시 부모님의 자랑이 되고 싶었습니다.]



한 씨는 또 오늘 경찰에 자수서를 냈다며 사용한 기기는 일부 파손된 것도 있지만 증거자료로 경찰에 제출하겠다고 밝혔습니다.



서울경찰청은 사건을 광역수사단에 배당하고 공무집행방해와 업무방해 등 혐의로 수사에 착수했습니다.



정부도 우선 한 씨의 합격증 효력을 정지시켜 보류하는 방향으로 신속히 처리하겠다고 밝혔습니다.



금융감독원은 한 씨는 회계사 1차 시험에 탈락했다고 밝혔고, 산업인력공단은 한 씨를 고소하는 방안을 검토하고 있습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 김종태)