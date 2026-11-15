안경뿐 아니라 귓속까지 봐야 하나…수능 'AI 부정행위' 감독 비상

▲ AI 안경 부정행위 (자료사진)

올해 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하면서 나흘 앞으로 다가온 2027학년도 대학수학능력시험 시험 감독에도 비상이 걸렸습니다.교육 당국이 그동안 AI 스마트안경을 활용한 부정행위 방지에 초점을 맞춰왔으나 초소형 카메라와 이어폰 등 다른 전자기기에 대한 대응 필요성도 커지면서 수능 감독관들의 부담이 한층 가중될 전망입니다.제63회 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨가 1·2차 시험 모두 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 밝히면서 당초 의혹이 제기됐던 스마트안경 외에도 다양한 초소형 전자기기가 부정행위에 악용될 수 있다는 점에서 우려가 커지고 있는 겁니다.이번 사건은 특히 AI 관련 기술이 하루가 다르게 발전하는 상황에서 사람이 부정행위를 육안으로 적발하기 쉽지 않다는 점을 보여준 사례입니다.한 씨 좌석은 교단을 기준으로 1차 시험 때 둘째 줄 중앙, 2차 시험 때 첫째 줄 중앙이었는데 감독위원 2명이 지켜보는 가운데 교단 바로 앞에서 부정행위가 이뤄졌기 때문입니다.이에 따라 교육 당국은 그동안 수능 부정행위 대책과 관련해 스마트안경에 초점을 맞췄지만 다른 전자기기에도 더욱 신경을 써야 한다는 지적이 나옵니다.교육부에 따르면 오는 19일 치러지는 전국 모든 수능 시험장에 휴대전화, 스마트안경, 스마트워치, 통신 기능이 있는 이어폰 등 전자기기 반입이 금지돼 전자기기를 시험장에 갖고 올 경우 1교시 시작 전 감독관 지시에 따라 전자기기를 제출해야 하므로 휴대전화를 일괄 수거한다는 점에서 세무사 시험과는 다릅니다.그럼에도 불구하고 교사들은 AI를 활용한 부정행위를 적발하지 못하면 감독 소홀에 대한 책임을 추궁당하고, 수험생을 면밀히 관찰하면 자칫 민원에 시달릴 수 있다고 우려하고 있습니다.장승혁 한국교원단체총연합회 대변인은 "예민한 수험생들로부터 여러 민원이 들어오는 만큼 교사들의 불안감이 크다"며 "교사가 수험표와 얼굴을 대조하려고 수험생을 많이 쳐다보기만 해도 민원이 제기되는 경우가 있고, 걷는 것조차 시험에 방해된다는 민원도 있었다"고 말했습니다.현경희 전국교직원노동조합 대변인도 구두 논평을 통해 "AI를 활용한 세무사 시험 부정행위 사례로 당장 며칠 앞으로 다가온 수능시험 감독 교사들이 더 큰 부담을 안게 됐다"며 "부정행위 방지 체계를 감독 교사 개인의 주의와 책임으로 메우려 해서는 안 된다"고 강조했습니다.교육부는 내년부터 시험장에 전파탐지기를 보급하는 방안을 검토하고 있지만 올해는 감독 인력의 육안 확인에 의존해야 하는 상황입니다.전국 수능 시험장 1천312곳에는 스마트안경 여부를 판단할 전담 요원이 기본적으로 1명씩 배치될 예정입니다.