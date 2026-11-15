입장권 '1만 7천 장' 털렸다…디즈니랜드 '발칵'

▲ 홍콩 디즈니랜드

홍콩 디즈니랜드의 온라인 예매 시스템에서 전자입장권 QR코드 약 1만 7천 개가 탈취되는 사건이 발생해 입장권 판매와 호텔 예약 서비스가 중단됐습니다.15일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 홍콩 디즈니랜드의 전산 담당 직원은 지난 12일 밤 회사 전산시스템에서 이상 징후를 발견했습니다.조사 결과 온라인 예매 시스템에서 전자입장권 QR코드 약 1만 7천 개가 탈취된 정황이 확인됐습니다.홍콩 디즈니랜드 측은 즉시 온라인 예매 서비스를 중단하고 경찰에 신고하는 한편 추가 피해를 막기 위한 보안 조치에 나섰습니다.홍콩 경찰은 이번 사건을 '범죄 또는 부정직한 의도로 컴퓨터에 접근한 혐의'로 분류하고 관할 경찰서 강력범죄수사팀에 수사를 맡겼습니다.홍콩 디즈니랜드 홈페이지에는 시스템 점검으로 온라인 입장권 구매와 호텔 예약 서비스가 일시 중단됐다는 안내문이 게시됐습니다.방문객들은 디즈니랜드와 제휴한 여행사, 공식 위챗 미니프로그램, 현장 매표소 등을 통해 입장권을 구매할 수 있습니다.디즈니랜드 측은 입장권 확인 절차를 강화하고, 방문객들에게 공식 판매처나 제휴 여행사를 통해 입장권을 구매할 것을 당부했습니다.특히 출처가 불분명한 판매자로부터 입장권을 구매할 경우 불편이나 금전적 피해를 볼 수 있다며 주의를 당부했습니다.홍콩 개인정보보호 당국도 이번 사건과 관련해 디즈니랜드 측에 연락해 경위를 파악하겠다는 입장을 밝혔습니다.입장권 QR코드 외에 방문객의 개인정보가 유출됐는지는 확인되지 않았습니다.(사진=연합뉴스)