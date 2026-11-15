마이크 켜진 줄 모르고…호주 총리, 성적 농담 논란 '발칵'

▲ 앤서니 앨버니지 호주 총리

앤서니 앨버니지 호주 총리가 국제 행사장에서 마이크가 켜진 줄 모른 채 자국 장관과 저속한 농담을 나눈 사실이 알려져 논란이 일고 있습니다.현지시간 15일 AFP 통신과 호주 방송 7뉴스 등에 따르면 앨버니지 총리는 현지시간 13일 튀르키예 안탈리아에서 열린 제31차 유엔기후변화협약 당사국총회 행사장에서 휴식 시간에 크리스 보언 호주 기후변화·에너지부 장관과 대화를 나눴습니다.앨버니지 총리는 이 자리에서 보언 장관에게 "심장 박동에 영향을 줄 수 있다며 휴대전화를 가슴 주변에 두지 말라"고 조언했습니다.그는 보언 장관이 "휴대전화를 바지 주머니에 넣으면 더 걱정된다"고 답하자, 이를 맞받으며 성적인 농담을 했습니다.그러나 이들은 주변에 마이크가 켜져 있고 카메라로 영상이 촬영 중인 상황인 줄 모른 채 대화를 나누었고, 7뉴스가 이 대화를 영상과 함께 공개해 논란이 벌어졌습니다.호주 총리실 대변인은 AFP에 "총리와 장관이 회의 중간에 농담을 주고받던 중이었다"고 해명했습니다.앨버니지 총리가 부적절한 언행으로 논란을 일으킨 사례는 이번이 처음은 아닙니다.그는 올해 5월 정상회담을 위해 호주를 방문한 다카이치 사나에 일본 총리한테서 받은 과일 선물을 부적절한 대상으로 삼았다는 비판을 받았습니다.앨버니지 총리는 7월 공개된 팟캐스트 영상에서 진행자가 멜론을 양손으로 든 듯한 손짓을 하자 비슷한 손동작을 했고 "멜론이 아름다웠다"고 발언했습니다.이에 야마가미 신고 전 주호주 일본 대사가 호주 언론에 실은 기고를 통해 앨버니지 총리의 멜론과 관련한 발언이 무례하며 모욕적이고 경솔하다고 비판했습니다.앞서 그는 같은 달 호주 유명 여가수를 상대로 저속한 발언을 해 파문이 일자 결국 사과하기도 했습니다.(사진=게티이미지)