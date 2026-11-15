이란, 중동 미국 기지 타격 재개…9월 이후 두달 만에

▲ 이란 이슬람혁명수비대 로고

이란이 9월초 이후 2개월여 만에 걸프 국가 내 미국 군사 시설에 대한 공격을 재개하고 있습니다.현지시간 15일 AFP 통신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 바레인 내 미군 기지의 레이더 시스템을 드론으로 공격했다고 밝혔습니다.이란 국영방송이 이날 텔레그램에 게시한 성명에 따르면 혁명수비대는 "바레인 알리파 헬기 기지에 있는 미국의 방공 레이더 시스템을 혁명수비대 항공우주군 소속 드론 6대로 공격했다"고 주장했습니다.AFP에 따르면 이날 바레인 곳곳에서 공습경보 사이렌이 울렸고, 당국은 소셜미디어를 통해 여러 차례 대피 지시를 내렸습니다.바레인 내무부는 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "주민들은 침착함을 유지하고 가장 가까운 안전한 장소로 이동해야 한다. 공공 안전을 위해 공식 채널을 통해 소식을 확인해 달라"고 당부했습니다.IRGC의 이번 공격에 따른 피해 여부나 미국 측 입장은 확인되지 않았습니다.앞서 IRGC는 지난 13일 자국군이 바레인에 있는 미국의 조기 경보 레이더를 공격해 파괴했다고 밝혔습니다.이는 9월 초 이후 IRGC가 중동 내 미국 군사 시설을 공격했다고 주장한 첫 사례였습니다.대(對)이란 군사작전을 총괄하는 미 중부사령부는 이란의 공격 시도가 있었음을 확인했지만, 무력화했다고 반박했습니다.중부사령부는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "이란 혁명수비대가 바레인 내 미국 조기 경보 레이더 공격을 주장했다"면서 "IRGC는 바레인을 향해 단방향 공격 드론 2기를 발사했으나, 두 기 모두 미군에 의해 격추됐다"고 밝혔습니다.(사진=이슬람혁명수비대 텔레그램, 연합뉴스)