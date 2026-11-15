오키나와에 최신 전투기 F-15 EX 배치…미국 해외기지 중 처음

▲ 미 공군의 F-15 EX 전투기

주일미군이 일본 오키나와현 가데나 기지에 F-15 전투기의 최신 개량형 전투기 F-15 EX 배치를 시작했다고 교도통신이 보도했습니다.주일미군 발표에 따르면 가데나 기지에 F-15 EX 전투기가 도착하기 시작했고, 총 36대가 들어올 예정입니다.미 공군이 해외 기지에 이 전투기를 배치한 것은 이번이 처음으로 알려졌습니다.F-15 EX는 비행용 첨단 전자 장비와 최신 전자전에 최적화된 시스템을 갖추고 있으며, 무기 탑재 역량도 뛰어나다고 교도통신이 해설됐습니다.미 공군 제18항공단 존 갤러모어 사령관은 F-15 EX의 가데나 기지 배치에 대해 "태평양 지역 미군 항공 전력의 중요한 이정표"라며 "일본 방위 능력 강화로 이어질 것"이라고 말했습니다.미 공군은 노후화된 F-15 전투기가 퇴역함에 따라 2022년부터 스텔스 전투기인 F-22와 F-35 등을 순환 배치 방식으로 운용해 왔습니다.이 전투기가 배치된 가데나 기지는 미 공군의 해외 기지로는 가장 큰 규모로, 미군의 일본 방어는 물론 북중러 견제를 위한 미국 태평양 안보 전선의 핵심 거점으로 꼽힙니다.주일미군은 지난달 말부터 이 기지에 중국 전기차업체 BYD(비야디)의 차가 출입하는 것을 전면 금지한 바 있습니다.전기차에 내장된 카메라·센서 등을 통해 기지가 보유한 주요 군사 장비 등의 정보가 유출될 가능성을 차단하겠다는 의도로 풀이됐습니다.(사진=연합뉴스)