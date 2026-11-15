미국 '공항 대란' 만든 원인 나왔다…"고장난 것 아냐"

▲ 미 연방항공청(FAA)이 전국적인 지상 정지(이륙 금지) 명령을 해제한 14일, 텍사스주 휴스턴의 조지 부시 인터컨티넨털 공항 게이트에 항공기들이 세워져 있는 모습.

지난 13일 현지시간 미국 전역에서 전면적인 항공기 이륙 중단 사태로 이어진 항공관제 통신시스템 장애는 미 남부의 아칸소주와 텍사스주 통신 시설에 설치된 신형 네트워크 장비가 전체 통신시스템에 과부하를 일으키면서 발생했다고 미 월스트리트저널이 14일 정부 및 업계 관계자들을 인용해 보도했습니다.미 항공당국은 새로 설치된 네트워크 장비에 결함이 있었거나 관리업체가 장비 설정을 잘못했을 가능성에 무게를 두고 정확한 장애 발생 경위를 조사하고 있습니다.보도에 따르면 방위산업체 L3해리스 테크놀로지스가 지난 13일 아칸소주 엘도라도에 있는 연방항공청 통신 시설에 새 라우터 장비를 설치한 지 오래 지나지 않아 이 장비가 미 전역의 연방항공청 통신시스템에 대량의 데이터를 보내기 시작했습니다.라우터는 전산 네트워크에서 데이터가 어느 경로로 갈지를 정해 전달하는 장비로, 통신 데이터의 흐름을 안정적으로 유지하는 데 핵심적인 역할을 합니다.아칸소주 통신 시설 외에 텍사스주 아마릴로에 있는 레이더 시설에서도 라우터가 대량의 데이터를 보내기 시작했고, 이 두 시설의 라우터에서 나온 데이터가 연방항공청 전체 통신시스템을 압도하기 시작했다고 정부 및 업계 관계자들은 전했습니다.두 라우터는 전체 네트워크에 4∼5초마다 1천 건의 연결 신호를 보냈고, 이로 인해 다른 장비에 과부하가 걸리면서 이날 미 전역의 항로관제센터 22곳 중 17곳에서 통신 장애가 발생했습니다.이는 13일 오후 연방항공청이 전국 단위의 지상정지 명령을 내리는 직접적인 배경이 됐습니다.연방항공청이 아칸소주와 텍사스주의 라우터를 통신망에서 차단한 뒤에야 항공관제 통신시스템은 비로소 안정을 되찾았습니다.로이터 통신도 연방항공청의 안전담당 직원 노조와 소식통을 인용해 장비 문제가 13일 업데이트된 라우터 2대로 국한됐다고 전하고, 두 장비 소재지가 아칸소주 및 텍사스주라고 전해졌다고 보도했습니다.연방항공청은 구리 통신선 기반의 노후화된 항공관제 통신시스템을 광통신 기반의 첨단 장비로 교체하는 작업을 벌여왔습니다.이번에 문제된 라우터 장비는 네트워크 장비업체 주니퍼의 제품이라고 월스트리트저널은 설명했습니다.이 업체는 데이터센터 등 초고속 네트워크 장비에 강점을 가졌으며, 지난해 휴렛패커드 엔터프라이즈에 인수됐습니다.현재 연방항공청 항공관제 네트워크에는 정상 작동 중인 주니퍼 라우터가 약 60대 설치돼 있다고 월스트리트저널은 정부 관계자를 인용해 전했습니다.휴렛패커드 엔터프라이즈 대변인은 월스트리트저널에 문제된 주니퍼 장비가 의도대로 작동한 것으로 보인다며 고장 난 것이 아니라고 밝혔습니다.연방항공청 관계자들은 문제된 라우터에서 데이터 과부하를 일으킨 것으로 추정되는 한 기능을 찾아냈고, 문제 발생 이후 연방항공청 관제 시스템의 모든 주니퍼 라우터에서 끈 상태라고 월스트리트저널은 정부 관계자를 인용해 전했습니다.연방항공청은 장비 결함 또는 관리업체의 잘못 가능성에 무게를 두고 문제된 라우터가 왜 통제를 벗어나게 됐는지 정확한 원인을 파악하고 있습니다.이날 회견에 참석한 숀 더피 교통부 장관은 우리가 파악하려 노력 중인 건 업체의 무능함 때문인지 아니면 결함이 있는 라우터 때문인지 여부라며 아직 결함의 원인을 파악하지 못했다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)