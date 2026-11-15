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'이정현 20점' 프로농구 소노, DB 꺾고 3연승

전영민 기자
작성 2026.11.15 16:20 조회수
15일 고양소노아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 고양 소노와 원주 DB의 경기. 고양 소노 이정현이 슛하고 있다. (사진=연합뉴스)
▲ 15일 고양소노아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 고양 소노와 원주 DB의 경기. 고양 소노 이정현이 슛하고 있다.

프로농구를 대표하는 '공격 농구' 팀 간의 화끈한 화력 맞대결에서 고양 소노가 원주 DB를 제압했습니다.

소노는 오늘(15일) 고양 소노 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 홈 경기에서 DB를 89대 83으로 꺾었습니다.

이날 승리로 3연승을 달린 소노는 시즌 7승 9패를 기록, 종전 9위에서 단독 5위로 껑충 뛰어올랐습니다.

아울러 홈 경기 3연패 사슬도 시원하게 끊어냈습니다.

반면 패배한 DB는 8승 7패가 되며 4위로 내려앉았습니다.

87대 83으로 앞선 소노는 종료 37.5초를 남기고 조니 오브라이언트가 코트 빈 곳에 패스하는 치명적인 턴오버를 범해 DB에 공격권을 헌납하며 위기를 맞았습니다.

그러나 역전의 희망을 품고 던진 엘런슨의 미들 슛이 림을 빗나갔고, 종료 26초 전 소노가 귀중한 공격권을 다시 가져오며 사실상 승리를 굳혔습니다.

이날 소노에서는 '에이스' 이정현이 20점을 폭발했고, 켐바오가 17점 10리바운드로 승리를 이끌었습니다.

DB에서는 엘런슨이 26점 11리바운드, 알바노가 21점 9어시스트로 분전했습니다.

(사진=연합뉴스)
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