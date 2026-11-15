안보실, 민·관·군 사이버안보 공동대응 회의…IT자산 관리점검

▲ 송기호 국가안보실 제3차장이 9월 23일 서울 송파구 한국인터넷진흥원에 마련된 민·관·군 합동 사이버상황실을 방문해 연휴기간 사이버위협 모니터링 및 비상대응체계를 점검하고 있다.

국가안보실은 송기호 안보 3차장 주재로 '민·관·군 사이버안보 공동대응 회의'를 열어 전체 IT(정보기술) 자산 관리 상황을 점검했다고 15일 보도자료를 통해 밝혔습니다.회의에서는 지난 8월부터 민간·공공·국방 분야를 대상으로 추진 중인 시스템·네트워크 구성도 전수 조사 상황을 두고 중간 점검을 벌이는 한편 최근 국내외 주요 사이버 침해사고에 대한 공동 상황 평가도 이뤄졌습니다.앞서 안보실은 지난 8월 민·관·군 사이버 위기 주관기관인 과학기술정보통신부, 국정원, 국방부와 함께 하드웨어와 소프트웨어 등 정보자산을 완전히 파악할 수 있는 관리체계를 마련하도록 한 바 있습니다.안보실은 이날 회의와 관련해 "이번 중간 점검을 통해 시스템·네트워크 구성도를 현행화한 관리 체계를 조속히 정착시킬 계획"이라고 설명했습니다.또한 안보실은 공개 전 단계에서 취약점에 대한 정보를 해외 정부기관, 소프트웨어 공급 업체, 관련 커뮤니티 등을 통해 조기에 확보하고 이를 신속히 공유하는 등 사이버 침해 사고를 선제적으로 예방할 수 있는 각종 조치를 마련할 계획입니다.이와 함께 취약점 발생 시 영향을 받을 수 있는 시스템을 신속하게 파악하기 위해 소프트웨어 세부 구성 요소가 담긴 '소프트웨어 자재명세서(SBOM)' 도입을 더욱 앞당길 예정입니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)