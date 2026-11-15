'레오·장추안 37점 합작' 현대캐피탈, 우리카드 꺾고 4연승

▲ 기뻐하는 현대캐피탈 선수들

남자 프로배구 현대캐피탈이 우리카드의 개막 연승 행진을 멈춰 세우면서 리그 선두를 탈환했습니다.현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 남자부 방문 경기에서 우리카드를 세트 점수 3대 0으로 꺾었습니다.개막전 패배 뒤 4연승을 달린 현대캐피탈은 4승 1패, 승점 12로 한국전력(승점 9)을 제치고 선두에 복귀했습니다.우리카드는 개막 3연승을 마감하고 3승 1패, 승점 8에 머물렀습니다.외국인 주포 레오나르도 레이바 마르티네스(등록명 레오)가 블로킹 4개와 서브 에이스 2개를 포함해 양 팀 최다인 19점을 올렸고, 장추안은 공격 성공률 66.67%로 18점을 보탰습니다.특히 현대캐피탈은 블로킹 13개를 기록하며 우리카드 공격을 완벽히 차단했는데, 5명이 블로킹에 성공했습니다.외국인 주포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 무릎 통증으로 빠진 우리카드는 김동민과 김형근이 13점씩을 올렸지만, 패배를 막지 못했습니다.현대캐피탈은 1세트 22대 20에서 장추안의 퀵오픈과 최민호의 서브 에이스, 김진영의 오픈으로 3점을 내리 따내 기선을 제압했습니다.2세트 23대 24에선 김진영과 황승빈의 연속 블로킹으로 위기를 넘겼고, 25대 25 동률에서 장추안의 후위 공격과 상대 김지한의 공격 범실로 세트를 마무리했습니다.3세트 16대 19에선 4연속 득점하며 전세를 뒤집은 뒤 24대 23에서 장추안의 후위 공격으로 승리를 확정했습니다.(사진=한국배구연맹(KOVO) 제공, 연합뉴스)