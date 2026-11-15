[자막뉴스] "정말 다정했던 아이" 풋볼 유망주 '영면'…하늘의 별 되며 '장기기증'

미국의 한 풋볼 유망주가 '장기기증'을 통해 소중한 새 생명을 구하는 데에 동참한 사실이 알려졌습니다.



당사자는 알래스카주 이글 리버 고등학교 15살 레비 커리로, 고인의 뜻을 기리는 추모가 현지에서도 잇따르고 있습니다.



외신 보도에 따르면 현지 시간 6일, 이글 리버 고등학교 1학년 레비 커리가 체육 수업 도중 심정지로 쓰러졌습니다.



직후 레비 커리는 병원으로 옮겨져 집중 치료를 받았지만, 그날 저녁 뇌사 판정을 받았습니다.



가족들은 레비가 평소 장기 기증자 신분을 유지해 왔던 점을 고려해 장기기증을 결정했습니다.



보도에 따르면 레비는 일대에 널리 알려진 풋볼 유망주로 선천성 심장 질환을 가지고 태어났지만, 수술을 통해 증상이 완화된 상태였습니다.



레비의 팀 감독은 레비의 평소 경기력이 매우 뛰어났다고 전했습니다.



레비의 친구와 주변인들 역시 "레비는 단순한 선수 이상으로, 가까운 사람들에게 친절함과 긍정적인 태도를 보였다"고 전했습니다.



레비의 가족들은 "정말, 정말 다정했던 아이"라고 생전 모습을 기억했습니다.



보도에 따르면 레비의 장례식은 그 주 수요일에 열렸고, 5백여 명이 참석해 고인을 추모하고 유족에게 위로를 전했습니다.



이글 리버 고등학교 풋볼팀도 성명을 내고 "커리는 단순한 풋볼 선수 그 이상이었다"며 "동료 선수와 코치들과 함께 만든 그와의 추억은 영원히 우리의 일부가 될 것"이라고 밝혔습니다.



(구성: 손형안 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이정주 / 제작: 디지털뉴스부)