"안경 구별도 어려운데…" 계속 진화하는 AI 부정행위에 '비상'

▲ AI 안경 부정행위 (자료사진)

올해 세무사 시험 수석 합격자가 초소형 카메라와 인공지능을 이용한 부정행위를 시인하면서 나흘 앞으로 다가온 2027학년도 대학수학능력시험의 시험 감독에도 비상이 걸렸습니다.교육 당국이 그동안 인공지능 스마트안경을 활용한 부정행위 방지에 초점을 맞춰왔으나 초소형 카메라와 이어폰 등 다른 전자기기에 대한 대응 필요성도 커지면서 수능 감독관들의 부담이 한층 가중될 전망입니다.제63회 세무사 시험 수석 합격자 A 씨는 15일 한 변호사의 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험 모두 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 인공지능을 이용해 부정행위를 저질렀다고 밝혔습니다.그는 "초소형 카메라로 시험 문제를 찍고 인공지능으로 전송해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다"면서도 부정행위 수법을 구체적으로 밝히지는 않았습니다.당초 의혹이 제기됐던 스마트안경 외에도 다양한 초소형 전자기기가 부정행위에 악용될 수 있다는 점에서 우려가 커지고 있습니다.특히 이번 사건은 인공지능 관련 기술이 하루가 다르게 발전하는 상황에서 사람이 부정행위를 육안으로 적발하기 쉽지 않다는 점을 보여줍니다.A씨의 좌석은 교단을 기준으로 1차 시험 때 둘째 줄 중앙, 2차 시험 때 첫째 줄 중앙이었는데 감독위원 2명이 지켜보는 가운데 교단 바로 앞에서 부정행위가 이뤄졌기 때문입니다.교육 당국은 그동안 수능 부정행위 대책과 관련해 스마트안경에 초점을 맞췄지만 다른 전자기기에도 더욱 신경을 써야 한다는 지적이 나옵니다.교육부에 따르면 오는 19일 치러지는 전국 모든 수능 시험장에 휴대전화, 스마트안경, 스마트워치, 통신 기능이 있는 이어폰 등 전자기기 반입이 금지됩니다.전자기기를 시험장에 갖고 올 경우 1교시 시작 전 감독관 지시에 따라 전자기기를 제출해야 합니다.휴대전화를 일괄 수거한다는 점에서 세무사 시험과 다릅니다.이와 관련해 교육부 관계자는 "수능 시험장에서는 휴대전화를 끈 뒤 수거한다"며 "세무사 시험과 운영 방식, 규정 등이 많이 다르다"고 설명했습니다.그러나 휴대전화를 수거하는 시험에서도 초소형 전자기기를 이용한 부정행위가 적발된 사례가 있습니다.교육부가 주관하는 한국어능력시험(TOPIK·토픽) 역시 1교시 시작 전 휴대전화 등 전자기기의 전원을 끄고 감독관에게 제출하도록 하고 있습니다.앞서 경찰은 한국어능력시험에서 초소형 이어폰과 송수신기 등을 이용한 부정행위를 돕거나 대리시험을 알선한 중국인 중심의 조직을 적발했습니다.부정·대리 응시를 의뢰한 중국인 101명도 입건됐습니다.일부 응시자는 휴대전화를 제출하고도 다른 전자기기를 이용해 외부에서 전달되는 정답을 들은 것으로 조사됐습니다.이들의 범행은 시험 감독관이 한 응시자의 목 뒤에 부착된 송수신기를 발견하면서 드러났습니다.스마트안경과 일반 안경을 구별하는 것조차 쉽지 않은 상황에서 다른 초소형 전자기기까지 신경 써야 하는 감독관들의 부담은 더욱 커지게 됐습니다.교사들은 인공지능을 활용한 부정행위를 적발하지 못하면 감독 소홀에 대한 책임을 추궁당하고, 그렇다고 수험생을 면밀히 관찰하면 자칫 민원에 시달릴 수 있다고 우려합니다.장승혁 한국교원단체총연합회 대변인은 "예민한 수험생들로부터 여러 민원이 들어오는 만큼 교사들의 불안감이 크다"며 "교사가 수험표와 얼굴을 대조하려고 수험생을 많이 쳐다보기만 해도 민원이 제기되는 경우가 있고, 걷는 것조차 시험에 방해된다는 민원도 있었다"고 밝혔습니다.또 "인공지능 관련 기기의 발전이 너무 빠른 상황에서 단순히 육안 검사만으로는 한계가 있지 않나 생각이 든다"고 덧붙였습니다.현경희 전국교직원노동조합 대변인도 구두논평을 통해 "인공지능을 활용한 세무사 시험 부정행위 사례로 당장 며칠 앞으로 다가온 수능시험의 감독 교사들이 더 큰 부담을 안게 됐다"며 "부정행위 방지 체계를 감독 교사 개인의 주의와 책임으로 메우려 해서는 안 된다"고 강조했습니다.이어 "인공지능이 손쉽게 정답을 찾아내는 시대에 수능과 내신을 포함해 우리 교육의 평가 방식을 어떻게 바꿔야 할지 사회적 논의를 시작해야 할 때"라고 전했습니다.교육부는 내년부터 시험장에 전파탐지기를 보급하는 방안을 검토하고 있지만 올해는 감독 인력의 육안 확인에 의존해야 하는 상황입니다.전국 수능 시험장 1천312곳에는 스마트안경 여부를 판단할 전담 요원이 기본적으로 1명씩 배치될 예정입니다.그러나 교원단체들은 이들이 여러 시험실을 돌면서 감독하기에 어려울 수 있다며 인력의 추가 배치를 요구해왔습니다.앞서 이재명 대통령은 지난 5일 국가와 공공, 각급 학교가 주관하는 모든 종류의 시험에 스마트기기 등을 활용한 부정행위가 발생하지 않도록 종합 대책을 마련하라고 지시했습니다.