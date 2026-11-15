공항 대란 와중에…"날개로 항공기 쳤다" 충돌사고 '아찔'

▲ 미국 연방항공청(FAA)이 전국적인 지상 정지(이륙 금지) 명령을 발표한 후, 플로리다주 마이애미 국제공항에 항공기들이 세워져 있는 모습. (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

미국 전역에서 현지시간 14일 통신장애에 따른 항공편 중단 여파가 이틀째 이어지는 가운데 마이애미 국제공항 활주로에서 이동 중이던 화물기와 여객기가 충돌하는 상황이 벌어졌습니다.블룸버그통신은 항공기 추적 사이트 '플라이트레이더24' 자료를 인용해 충돌이 미국 동부시간으로 14일 오후 9시쯤 발생했다고 전했습니다.항공교통관제 교신 사이트 ATC.com에 올라온 관제사와 조종사 간 교신 음성에 따르면, UPS의 보잉 767 화물기가 코파항공 427편 보잉 737 여객기의 진로에 들어서면서 코파항공 여객기를 스쳤습니다.한 관제사는 UPS 항공기가 파나마에서 막 도착한 코파항공 보잉 737 여객기에 진로를 양보해야 맞는다고 말했습니다.관제사가 코파항공 427편과 충돌했느냐고 묻자 UPS 조종사는 "우리가 너무 멀리 나갔고, 그 뒤 상대 항공기가 날개로 우리 항공기를 쳤다"고 답하는 것으로 녹음됐습니다.블룸버그는 UPS와 코파항공 양측에 연락했으나 논평 요청에 즉각 답이 없었다고 전했습니다.이번 사고 전날인 13일 오후에는 미국 전역에서 통신장애 등 문제로 항공기 이륙이 약 4시간 30분간 전면 중단되는 사고가 발생했으며, 이 탓에 상당수 항공편 결항과 지연 등 연쇄적 차질이 토요일인 14일까지 이어지고 있습니다.항공정보업체 플라이트어웨어에 따르면 14일 오후 10시 40분 기준으로 이날 미국에서 출발하거나 미국에 도착하는 국제선과 미국 국내선 항공편들 중 6천500편 이상이 취소되고 8천200편이 지연됐습니다.특히 미국 국내선의 차질이 컸습니다.숀 더피 미국 교통부 장관은 미국 항공교통관제 시스템을 전면 개편하기 위한 긴급 예산 500억 달러(66조 8천억 원)를 승인해 달라고 16일 의회에 공식 요청하겠다고 밝혔습니다.(사진=게티이미지)