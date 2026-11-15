NBA 아데토쿤보의 미식축구 패스…마이애미, 디트로이트 격파

▲ 야니스 아데토쿤보

미국프로농구(NBA)의 '그리스 괴인' 야니스 아데토쿤보(마이애미 히트)가 미식축구에서 볼 수 있는 '하이크' 패스 실력까지 뽐내며 팀의 승리를 이끌었습니다.아데토쿤보는 15일(한국시간) 미국 플로리다주 카세야 센터에서 열린 NBA 디트로이트 피스턴스와의 홈경기에서 34득점, 14리바운드, 8어시스트를 기록하며 마이애미의 137대 117 승리의 주인공이 됐습니다.아데토쿤보는 이날 경기 1쿼터에서 미식축구 선수가 됐습니다.아데토쿤보는 쿼터 시작 2분여가 지나 디트로이트 선수들과 루스 볼을 잡기 위해 몸을 던지는 상황을 맞았습니다.아데토쿤보는 미식축구 선수처럼 다리 사이로 공을 뒤로 던져 디트로이트 진영으로 넘어간 클레이 톰프슨(3점슛 6개·26점)에게 정확하게 패스했고, 톰프슨은 드리블도 없이 3점 슛을 꽂아 넣었습니다.아데토쿤보는 미식축구 광팬으로 알려졌습니다.팀 동료 톰프슨은 "사람들은 아데토쿤보의 덩크나 질주에 매료되지만, 그의 시야는 때때로 마법 같다"며 칭찬했습니다.아데토쿤보는 2쿼터에서도 어깨너머로 보지도 않고 공을 던졌고, 이 패스를 받은 라이언 콘웰이 3점 슛을 성공했습니다.시즌 초반 4연패를 당했던 마이애미는 아데토쿤보의 활약으로 분위기를 반전시키며 7승 6패를 기록, 승률 5할을 넘어섰습니다.클리블랜드 캐벌리어스는 도너번 미첼, 제임스 하든 등 주전 선수들이 대거 빠졌음에서도 댈러스 매버릭스를 127대 117로 물리쳤습니다.클리블랜드는 미국 전역의 항공기 운항 중단 사태로 이동이 지연돼 주전들에게 휴식을 줬습니다.하지만 벤치 멤버인 타이리스 프록터가 24점, 11리바운드, 10어시스트의 트리플더블을 작성하며 승리를 이끌었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)