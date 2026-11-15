국힘 "집권여당이라 부르기 민망한 수준"…민주 "민생 핑계 삼을 자격 없어"

▲ 이주희 민주당 원내대변인

국민의힘이 오늘(15일) 더불어민주당의 당내 갈등을 두고 민생을 외면했다며 "집권여당의 모습이라 부르기조차 민망한 수준"이라고 비난한 데 대해 민주당은 "민생 핑계를 댈 자격이 없다"며 맞받았습니다.민주당 이주희 원내대변인은 서면 논평을 통해 "일관되게 민생 뒷전 행보를 보인 국민의힘이 이제 와 민생을 핑계 삼을 자격이 있는지 돌아보기 바란다"며 이같이 밝혔습니다.이 원내대변인은 "개미투자자의 시름에도 소액주주를 보호하는 상법 개정안에 반대·기권표를 던지고 거부권 행사 건의까지 추진했던 정당이 바로 국민의힘" 이라며, "민생 법안을 신속히 처리하자고 하면 언제나 묻지마 발목잡기에만 매달렸다"고 설명했습니다."지난해 12월에는 스스로 '찬성 입장'이라던 가맹사업법에까지 필리버스터를 걸었다. 이번 정기국회에서도 특검법이 상정되면 당일 올라오는 모든 법안에 필리버스터를 하겠다고 엄포를 놓았다"고 덧붙였습니다.이어 "예산도 다르지 않다"며 "예결위 심사가 본격화되는 시점에는 경복궁역 장외집회와 청와대 앞 최고위원회의, 릴레이 1인 시위에 당력을 쏟았는데 이러고도 민생을 말할 자격이 있냐"고 되물었습니다.또 "국민의힘은 남을 향한 잣대를 자신에게 먼저 들이대고 반성해야 한다"며, "거리가 아니라 국회에서 법이 정한 의무를 다해야 하며 허공에 대고 떠드는 장외집회의 구호가 아니라 국회 회의장에서 책임 있는 예산 심사와 민생 입법으로 국민에게 답하라"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)