[날씨] 밤부터 동해안 비…내일도 큰 일교차 주의

알록달록 물든 단풍에 깊어가는 가을을 느끼기 좋은 요즘입니다.



휴일인 오늘(15일) 비 예보 없이 낮 동안 온화해서 야외 활동 즐기시기 좋으셨을 텐데요.



서울의 낮 최고 기온 17도를 넘어갔고, 남부지방은 20도가 넘는 곳도 있었습니다.



다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지기 때문에 큰 일교차에 시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.



밤에는 북풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 수도권과 충청, 호남 지역을 중심으로는 먼지 농도 높아질 때가 있겠습니다.



밤에 강원 동해안에 빗방울이 떨어지기 시작해 내일은 동해안과 그리고 영남 동부, 제주 지역에 비가 내릴 텐데요.



예상되는 강수량 적게는 5에서 많게는 30mm가 예상되고 비는 모레 새벽이면 대부분 그치겠습니다.



내일 아침 기온 살펴보겠습니다.



서울이 7도, 대전이 5도에서 출발하고요.



낮 기온은 서울 17도, 광주와 부산 18도까지 오르면서 아침과의 일교차 크게 벌어지겠습니다.



화요일과 수요일에 전국에 비가 내리겠고요.



이후 수능일에는 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)