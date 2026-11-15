김태호 "장동혁·오세훈·한동훈 3자 정책 협의 요청"

▲ 국민의힘 김태호 의원

국민의힘 김태호 의원은 오늘(15일) "장동혁 대표와 오세훈 서울시장, 무소속 한동훈 의원에게 제안한다"며 세 사람의 정책 협의를 요청했습니다.김 의원은 이날 페이스북에 글을 올려 "지금의 분열로 정부·여당을 제대로 견제할 수 있는가. 수도권에서 국민의 선택을 받고, 2028년 총선에서 승리할 수 있는가"라고 물으며 "서로에게 문을 닫은 채 국민에게 마음을 열어 달라고 요구할 수는 없다"면서 이렇게 요청했습니다.김 의원은 "장 대표가 강조하는 대여 견제도, 오 시장이 주문한 당내 공감대도 함께 일하는 과정에서 힘을 얻을 수 있다"며 "정부 정책의 허점을 함께 짚고 더 나은 대안을 내놓는다면, 당원들도 협력의 필요성을 구체적으로 판단할 수 있다"고 설명했습니다.그러면서 "첫 의제는 수도권 주거 문제와 내년도 예산이면 좋겠다"라며 "청년의 월세 부담을 어떻게 덜 것인지, 정비사업으로 이사해야 하는 세입자의 거처를 어떻게 마련할 것인지부터 답을 찾아보자. 서울시는 현장의 문제를 내놓고, 당 지도부는 원내지도부와 예산·제도 개선을 추진하며, 한 의원은 입법과 정책 대안을 보태면 된다"고 제안했습니다.이어 "사진 한 장으로 끝나는 만남이어서는 안 된다"라며 "첫 회동에서 공동 과제를 정하고, 실무 책임자와 다음 회동 날짜를 공개하자. 국민이 결과를 확인할 수 있도록 하자"고 부연했습니다.김 의원은 "한 의원의 복당은 당의 공식 절차에 따라 책임 있게 논의해야 한다"며 "한 의원에게는 제명에 이른 쟁점과 앞으로의 역할을 직접 설명할 기회를 주고, 지도부도 판단의 근거와 기준을 밝혀야 한다"고 밝혔습니다.아울러 "복당 이후 공천과 당직에 동일한 기준을 적용한다는 원칙도 분명히 하자"며 "누구도 특혜를 요구해서는 안 되며, 누구에게도 납득할 수 없는 문턱을 세워서는 안 된다"고 강조했습니다.김 의원은 "다만 공감대가 필요하다는 말이 결정을 미루는 이유가 되어서는 안 된다"라며 "공감대는 기다리는 것이 아니라 지도부가 책임지고 만드는 것이다. 정책 협의와 함께 의견 수렴의 일정도 제시하길 바란다"고 촉구했습니다.(사진=연합뉴스)