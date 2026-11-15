중국 매체들, 젠슨 황 감싸기…"미 중간선거 후 당파싸움 영향"

▲ 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)

젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)의 퇴진에는 미국의 중간선거 이후 정쟁의 영향도 있다는 중국 관영매체 주장이 나왔습니다.중국 매체들은 대체로 황 전 CEO를 옹호하면서 그가 정치적 희생양일 가능성을 제기하고 있습니다.중국 관영 베이징르바오의 소셜미디어 계정인 '창안제즈스'는 현지시간 14일 '젠슨 황의 거취가 우리의 방향을 바꾸지는 못한다'는 제목의 게시물에서 공식적인 증거는 없다면서도 젠슨 황의 퇴진에 불륜 외의 요인이 영향을 미쳤을 것이라고 주장했습니다.이 매체는 미국에서 거대 기술기업 최고위 인사들이 혼외 관계를 맺는 일이 적지 않다는 사실을 지적하면서 "이번 파문이 불거진 시점에 주목할 필요가 있다"며 지난 3일 미 중간선거에서 공화당이 참패하고 민주당의 의회 장악이 결정된 시점에서 발생한 일이라는 데 주목했습니다.창안제즈스는 "현재 민주당이 젠슨 황의 퇴진을 기획했다는 증거는 없다"라면서도 "다만 도널드 트럼프 미국 대통령의 귀빈이었던 젠슨 황은 이번 당파 싸움의 영향을 받을 수밖에 없었다"고 주장했습니다.바이위촨 중국 상하이대외경제무역대학 국제기구학원 강사는 이 매체와의 인터뷰에서 "젠슨 황 스캔들에 대한 조사가 이미 1년 전인 2025년 10월 시작됐지만, 공개된 것은 최근이었다"라며 "이는 중간선거의 상황과 매우 밀접한 관련이 있는 것"이라고 말했습니다.또한 이 매체는 젠슨 황이 미중 간 인공지능(AI) 경쟁에서 균형을 잡는 매우 특별한 역할을 해왔다는 점을 인정해야 한다며 그를 옹호했습니다.창안제즈스는 "젠슨 황의 퇴진은 미국 정·재계에서 국가안보와 경제적 이익 사이의 균형을 적극적으로 주장해 온 목소리 하나가 사라졌음을 의미한다"라며 "엔비디아 자체의 전환점일 뿐만 아니라 미국의 대중국 반도체 수출 정책에도 전환점이 될 수 있다"고 내다봤습니다.아울러 젠슨 황의 퇴진이 결국 중국의 반도체 자립을 가속하는 계기가 될 수 있다면서 전통 제조업부터 신에너지차에서 이미 비슷한 흐름이 있었다고 짚었습니다.앞서 지난 13일 중국 관영 영자지 글로벌타임스도 "오늘은 젠슨황, 다음은? 워싱턴의 표적 명단은 계속 늘어날 수 있다"는 제목으로 비슷한 논평을 실은 바 있습니다.이 매체는 "현재 미국의 정치 환경에서는 통상적인 기업 경영 논리마저 '정치적으로 올바르지 않은 것'으로 여겨지고 있다"라며 "미국 기업인들은 글로벌 시장에서의 기술 경쟁은 물론 워싱턴의 정치적 검증과 동시에 싸우도록 강요받고 있다"고 논평했습니다.이어 "실리콘밸리의 기업인들은 앞으로 모든 결정을 내릴 때 자신이 어떤 잘못을 저질렀는지를 따지기보다 미중 양국과 관련된 사업상 결정이 언젠가 '국가안보 위험'으로 재규정될 가능성을 걱정해야 할 것"이라고 꼬집었습니다.