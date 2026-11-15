"나는 쓰레기" 젠슨 황, 공작에 당했다?…"치밀하고 다층적"

전 세계를 강타한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 추문은 미국 최상위층을 노린 중국의 획기적 첩보활동일지 모른다는 분석이 나왔습니다.



미국 월스트리트저널은 현지시간 14일, 젠슨 황의 불륜 상대자인 앨리스 황에 대한 미국 당국의 간첩 혐의 수사를 고리로 과거 사건에서 전모가 드러난 중국의 첩보활동 구조를 해설했습니다.



보도에 따르면, 사람을 통한 포섭은 중국 첩보망의 대표적인 작동 방식이었습니다.



실제, 중국 국가안전부는 지난 2021년 미국 오리건주에 거주하는 한 중국인 부부에게 미 해군 직원들을 정보원으로 포섭하라는 임무를 부여했습니다.



중국인 부부는 2023년 캘리포니아의 해군 모집 사무소 내부 촬영을 통해 최근 모집된 인원들의 이름을 확보했고, 이를 중국 정보기관에 전달했습니다.



기술 확보에는 기업 내부자와 연구 기관을 활용하는 방식이 동원됩니다.



영국 정보기관은 중국 연구기관이 영국 학자들의 AI 연구에 자금을 지원한 뒤, 결과물을 중국 정보기관에 넘기고 있다고 경고했습니다.



중국 첩보 활동의 또 다른 축은 대규모 해킹인데, FBI는 중국 정부가 지원하는 해커 수가 자국 사이버 인력보다 최소 50배 많다고 추산했습니다.



중국이 첩보 활동에 매달리는 이유는 기술 격차가 경제와 군사력, 나아가 체제 안보를 좌우한다고 보기 때문으로 분석됩니다.



젠슨 황 사태가 실제 중국의 첩보 작전과 연결됐는지는 아직 불분명하지만, 이번 의혹은 AI·반도체 기술을 둘러싼 미·중 경쟁이 단순한 산업 경쟁을 넘어 정보전으로 확장되고 있음을 보여주는 상징적 사건으로 평가된다고 언론은 분석했습니다.



(구성: 손형안 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이정주 / 제작: 디지털뉴스부)