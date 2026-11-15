이 대통령 "개혁 이름 빌려 개혁 방해하는 건 용납 어렵다"

▲ 이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다.
이재명 대통령이 "개혁은 자신의 정치적 이익이 아니라 국리민복이 기준이 돼야 하고, 멋진 선언이나 선명한 주장이 아니라 실행을 통한 성과로 증명돼야 하는 것"이라고 밝혔습니다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 '말이 아니라 행동으로'라는 제목의 글에서 "개혁정책 시행으로 불이익을 입는 당사자가 반발하는 것은 이해할 수 있지만, 개혁과 대의를 말하는 공인이 그에 부화뇌동하거나 심지어 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다"며 이같이 언급했습니다.
이 대통령은 "국민으로부터 권력을 위임받은 공직자는 그 권력으로 '인기 얻는 일'이 아니라 '국가와 국민에게 필요한 일'을 해야 한다"며 "건강하게 살려면 아프고 싫더라도 수술하고 쓴 약도 먹어야 한다"고 강조했습니다.
이어 경제·민생 개혁, 부동산·세제·재정개혁, 공공기관 통폐합과 지방 이전, 검찰·경찰개혁, 국방개혁 등의 개혁과제를 거론하며 "진정한 개혁은 수많은 이해 당사자의 반발을 피할 수 없는 인기 없는 일"이라고 지적했습니다.
그러면서 "우리 시대의 개혁과제는 합심 단결해 대통령 임기가 끝나는 날까지 연중무휴 24시간 '풀'로 뛰어도 다 해결하지 못할 만큼 크고 많다"고 역설했습니다.
아울러 "개혁을 말하려면 지지율 떨어지는 일을 했다고 비난할 것이 아니라 해야 할 일이냐 아니냐를 먼저 생각해야 하고, 나와 내집단의 이익보다 국가와 국민 전체 이익을 먼저 생각해야 한다"고 덧붙였습니다.
이 같은 이 대통령의 언급은 검찰 및 부동산 개혁 등 이재명 정부가 추진하는 각종 개혁과제를 둘러싼 여권 내부의 반발 내지 비판을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 정치권에서 나옵니다.
이 대통령은 전날에는 X에 당 대표 시절 비서실장이었던 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표를 격려하는 글을 올리고 "여전히 할 일은 많고 넘어야 할 고개는 높지만 언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살"이라고 하기도 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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