이 대통령 "개혁 이름 빌려 개혁 방해하는 건 용납 어렵다"

▲ 이재명 대통령이 13일 서울 여의도 한국거래소 홍보관에서 열린 자본시장 정책 간담회에서 자본시장 활성화에 관한 전문가의 발표를 들은 뒤 토론하고 있다.

이재명 대통령이 "개혁은 자신의 정치적 이익이 아니라 국리민복이 기준이 돼야 하고, 멋진 선언이나 선명한 주장이 아니라 실행을 통한 성과로 증명돼야 하는 것"이라고 밝혔습니다.이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 '말이 아니라 행동으로'라는 제목의 글에서 "개혁정책 시행으로 불이익을 입는 당사자가 반발하는 것은 이해할 수 있지만, 개혁과 대의를 말하는 공인이 그에 부화뇌동하거나 심지어 개혁의 이름을 빌려 개혁을 방해하는 것은 용납하기 어렵다"며 이같이 언급했습니다.이 대통령은 "국민으로부터 권력을 위임받은 공직자는 그 권력으로 '인기 얻는 일'이 아니라 '국가와 국민에게 필요한 일'을 해야 한다"며 "건강하게 살려면 아프고 싫더라도 수술하고 쓴 약도 먹어야 한다"고 강조했습니다.이어 경제·민생 개혁, 부동산·세제·재정개혁, 공공기관 통폐합과 지방 이전, 검찰·경찰개혁, 국방개혁 등의 개혁과제를 거론하며 "진정한 개혁은 수많은 이해 당사자의 반발을 피할 수 없는 인기 없는 일"이라고 지적했습니다.그러면서 "우리 시대의 개혁과제는 합심 단결해 대통령 임기가 끝나는 날까지 연중무휴 24시간 '풀'로 뛰어도 다 해결하지 못할 만큼 크고 많다"고 역설했습니다.아울러 "개혁을 말하려면 지지율 떨어지는 일을 했다고 비난할 것이 아니라 해야 할 일이냐 아니냐를 먼저 생각해야 하고, 나와 내집단의 이익보다 국가와 국민 전체 이익을 먼저 생각해야 한다"고 덧붙였습니다.이 같은 이 대통령의 언급은 검찰 및 부동산 개혁 등 이재명 정부가 추진하는 각종 개혁과제를 둘러싼 여권 내부의 반발 내지 비판을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 정치권에서 나옵니다.이 대통령은 전날에는 X에 당 대표 시절 비서실장이었던 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표를 격려하는 글을 올리고 "여전히 할 일은 많고 넘어야 할 고개는 높지만 언제나 그렇듯 가장 힘든 일은 등 뒤에서 날아오는 화살"이라고 하기도 했습니다.(사진=연합뉴스)