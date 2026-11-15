벽에서 허겁지겁 뗐다가…청년 젠슨 황 일한 식당 소동

▲ 엔비디아 발상지 기념 명판 든 젠슨 황

젠슨 황이 불륜 스캔들로 물러나자 엔비디아의 발상지인 미국 식당 데니스가 매장 내 '엔비디아 발상지' 명판을 철거했다가 복원을 예고하는 등 소동이 벌어졌습니다.캘리포니아주 새너제이에 위치한 데니스 매장은 젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO)에서 사임한 직후 벽에 걸려 있던 엔비디아 창업 기념 명판과 사진을 철거했다고 미 NBC 방송과 뉴욕포스트가 현지시간 14일 보도했습니다.황 전 CEO는 오리건주에 거주하던 젊은 시절 데니스에서 설거지 아르바이트로 사회생활을 시작했고, 1993년 엔비디아를 세울 때는 공동창업자들과 함께 새너제이 데니스 매장에서 창업 구상을 다듬었습니다.그는 데니스 경영진과 함께 지난 2023년 해당 매장을 다시 찾아 '1조 달러 기업을 탄생시킨 부스'라고 적힌 기념 명판을 설치했습니다.최근 해당 매장 관리자들은 황 전 CEO가 불명예 퇴진하자 벽면의 전시물을 황급히 떼어냈다고 직원들은 전했습니다.그러나 논란이 일자 데니스 본사 대변인은 성명을 내고 "엔비디아 창업에 도움을 준 데니스에서의 대화를 기리는 기념패를 재설치할 것"이라고 해명했습니다.데니스 측은 "젠슨 황은 데니스에서 접시닦이로 일을 시작했고 수년 후 공동창업자들과 부스에 모여 엔비디아 아이디어를 논의했다"며 "기념패는 그 공유된 역사를 기리는 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)