'피터팬의 좋은방 구하기' 개인정보 유출…"일부 회원 특정정보"

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부동산 직거래 플랫폼 '피터팬의 좋은 방 구하기'(이하 피터팬)에서 일부 고객 정보가 유출된 것으로 확인됐습니다.15일 부동산 업계에 따르면 이달 11일 오전 2시께 피터팬에 등록된 고객 이름, 휴대전화 번호, 이메일 주소, 회원 아이디의 4개 정보가 유출됐습니다.피터팬은 고객을 대상으로 한 공지에서 '외부의 권한 없는 제3자가 당사 시스템에 비인가 접근해 구매정보 및 개인정보 일부를 조회·반출했다'고 유출 경위를 설명했습니다.피터팬을 운영하는 두꺼비세상은 이튿날 오후 6시쯤 유출 사실을 인지하고 긴급 보안 조치를 한 상태입니다.두꺼비세상에 따르면 15일 오전까지 접수된 피해 사례는 없습니다.두꺼비세상 관계자는 "피터팬 전체 회원정보가 동일하게 유출된 것이 아니라, 일부 회원의 특정 정보가 유출된 사안"이라면서 "이번 사고를 계기로 시스템 전반의 접근통제와 이상 징후 탐지체계를 재점검하고 외부 전문기관과 함께 보안의 사각지대를 개선하고 있다"고 밝혔습니다.