윤상현 "장동혁, 보수 대통합 결단하라…그래야 별의 순간도 올 것"

▲ 국민의힘 윤상현 의원이 15일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 당 통합과 혁신을 요청하고 있다.

윤상현 국민의힘 의원은 오늘(15일) 장동혁 대표를 향해 "보수 대통합의 문을 열어달라"며 "배제가 아닌 통합을 위해 결단해야 한다"고 요청했습니다.윤 의원은 이날 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국민은 정부·여당에 대한 견제를 요구하고 있지만, 그 기대가 정작 제1야당인 국민의힘에 대한 지지로 이어지지 않고 있다"며 이같이 밝혔습니다.윤 의원은 "상대가 흔들리는 동안 우리는 제자리 걸음"이라며 "반사이익조차 제대로 거두지 못했다는 것은 국민이 아직 우리를 충분한 대안으로 인정하지 않고 있다는 경고"라고 지적했습니다.그러면서 "특히 수도권 민심은 더욱 엄중하다"며 "서울과 인천·경기에서 우리 당은 민주당에 상당한 격차로 뒤처져 있다. 오세훈 서울시장께서 현 지도 체제로는 수도권 총선이 어렵다고 우려하신 말씀도 깊이 새겨야 한다"고 말했습니다.윤 의원은 당내 갈등 상황에 대해서도 우려했습니다.윤 의원은 "최근 한동훈 의원 등의 징계 과정에 외부 인사가 관여했다는 의혹까지 제기됐다"며 "독립적인 진상조사위원회를 통해 진위는 철저히 가려야 한다"고 밝혔습니다.윤 의원은 "우리가 서로를 향해 날을 세우면 국민의 마음은 당에서 더 멀어질 뿐"이라며 "이제는 결단의 시간이다. 갈라진 보수로는 이길 수 없다. 국민의힘은 뺄셈정치가 아니라 덧셈정치로 가야 한다"고 강조했습니다.장 대표에게는 "계파의 이해보다 당의 미래를 앞세워 판단해 달라"며 "서로 다른 목소리를 포용하고, 보수 대통합의 문을 활짝 여는 데 앞장서 달라. 그것이 당을 살리고 대한민국을 지키는 길"이라고 요청했습니다.윤 의원은 기자회견 뒤 기자들과 만난 자리에서 "국민의힘이 정말 국민에게 신뢰를 주는 정당인가, 메시지가 아무리 훌륭해도 국민은 메신저를 본다. 메신저가 문제 있다면 우리 스스로 돌아봐야 한다는 것"이라며 "그래서 당의 변화와 혁신, 통합 노력이 필요하다"고 말했습니다.윤 의원은 "더 강한 야당도 좋지만, 더 넓은 야당을 위한 노력이 필요하다. 개혁신당과 정책 의제로 같이 얘기할 게 얼마나 많겠느냐. 장외 투쟁에 개혁신당도 동의할 것이다. 왜 (연대의) 물꼬를 트지 못하느냐"면서 "당의 간판이고 얼굴인 장 대표가 결단한다면 지도자로서 바로 설 수 있는 길이고 '별의 순간'도 올 것"이라고 덧붙였습니다.윤 의원은 장 대표에 대한 결단 요청이 비상대책위원회 체제로의 전환을 의미하는 것인지에 대한 질문에는 "갑자기 비대위 체제를 얘기하면 분란 소지만 만들 것"이라며 "지금 마지막 기회니까 장 대표에게 변화와 혁신, 통합을 위해 결단을 내려달라고 요구하는 것"이라고 답했습니다.(사진=연합뉴스)