가출 청소년에 "널 사랑하는데"…재워준다더니 '성매매'

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"너를 사랑하는데 생활비가 늘어서 힘들어. 조건만남이라도 해볼래?"



지난해 18살이던 A양은 가출한 뒤 만난 '헬퍼'(조력자)의 집에서 지냈습니다.



처음엔 호의를 베푸는 척하던 헬퍼는 같이 사니 생활비가 많이 든다며 다른 남성과 성매매를 하는 '조건만남'을 하라고 요구했고, 그렇게 번 돈은 생활비 명목으로 가져갔습니다.



수개월이 지나며 A양은 임신했고 중절 비용도 성매매를 통해 마련해야 했습니다.



A양은 '지금 이 상태로 집에 돌아가면 가족들이 뭐라 하겠느냐'는 헬퍼의 말에 가정으로 돌아가는 것을 망설였다고 합니다.

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숙식을 제공하겠다는 호의를 앞세워 가출 청소년을 유인한 뒤 성매매와 가스라이팅의 늪에 빠뜨리는 이른바 '헬퍼 문화'가 심각한 사회 문제로 떠오르고 있습니다.최근 서울 성북구 공유 숙박 숙소에서 발생한 15세 B양 살해 사건을 계기로, 성착취 굴레에 빠지는 학교 밖 청소년들의 실태에 대한 경각심이 커지고 있습니다.15일 엑스(X·옛 트위터) 등 SNS에서는 "가출했는데 너무 춥고 며칠 굶었다"며 숙식을 구하는 가출 청소년들과 이들에게 "따뜻하게 재워주겠다"며 접근하는 '헬퍼'들의 게시글을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.초반에는 남는 방을 내주거나 연인처럼 행세하며 환심을 사지만, 일부는 헬퍼와 성관계를 맺게 되면서 성매매로 내몰리는 상황이 반복됩니다.이 과정에서 청소년들은 성병이나 원치 않는 임신 등 2차 피해를 겪기도 합니다.정확한 피임 방법을 모르거나, 피임하지 않아도 문제없다는 성매수자의 꼬드김에서 비롯된 경우가 부지기수입니다.하지만 지속적인 그루밍과 가스라이팅으로 인해 피해 청소년들이 자신이 입은 피해를 피해로 인식하지 못하고 신고를 꺼립니다.법적으로 상대방을 처벌할 수 있다고 알려줘도 스톡홀름 증후군처럼 오히려 성매매를 시키는 가해자를 감싸는 경우도 있습니다.현행법상 성매매 피해 아동·청소년은 보호처분 대상에서 제외돼 처벌받지 않지만, 막연한 처벌 공포와 가해자에 대한 의존 탓에 피해가 드러나지 않은 채 묻히는 경우도 많습니다.전문가들은 경찰 수사 종료 후 지원센터로 연계하는 현행 절차로는 골든타임을 놓치기 쉽다고 지적합니다.대전 성착취 피해 아동청소년 지원센터 김현정 팀장은 "피해 사실이 입증되기 전이라도 피해자로 인지해 전문 기관에 연계하는 시스템이 필요하다"고 말했습니다.현재는 가출 청소년들이 쉼터에 들어가면 부모 등 보호자한테 연락이 갈 것을 걱정하며 입소를 망설이는 경우가 많습니다.시설 측에서 성매매 경험이 있는 청소년이 입소하면 분위기를 해칠까 봐 은근히 입소를 거절하는 경우도 있다고 전문가들은 전했습니다.이어 낙인 없이 머물 수 있는 실질적 주거·보호 체계를 마련해야 한다고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)