국민의힘 "국가자격시험 결과 믿기 어려운 상황"…대책 마련 촉구

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘은 오늘(15일) 세무사 시험 수석 합격자가 부정행위를 시인하고 경찰에 자수한 데 대한 조속한 대책 마련을 촉구했습니다.장동혁 국민의힘 대표는 페이스북에 글을 올려 "처음 문제가 불거졌을 때, 산업인력공단은 특이 사항이 없었다고 밝혔다"면서 "부정행위 자체를 전혀 적발하지 못했던 것"이라고 지적했습니다.그러면서 "지나치게 높은 점수를 받지 않았다면 그냥 묻혔지 않았을까? 적당히 맞혀서 합격한 사람은 없을까? 단지 세무사 시험에서만 부정행위가 있었을까? 이 정도면 국가자격시험 결과 자체를 믿기 어려운 상황"이라고 비판했습니다.장 대표는 "당장 이번 주 목요일 대입 수학능력시험이 있다"며 "육안으로 AI안경을 모두 가려내는 건 사실상 불가능하다. 뿔테 안경을 썼다는 이유만으로 모든 수험생을 의심할 수도 없다"고 우려했습니다.이어 "진작에 전파탐지기술 등 제대로 된 대책을 세웠어야 했다. 교육당국의 안이한 대처가 수험생과 학부모의 불안을 부르고 있다"며 "교육당국의 조속한 대책 마련을 촉구한다"고 강조했습니다.최보윤 국민의힘 수석대변인도 논평을 통해 "이번 사태는 첨단기술을 악용한 부정행위를 현행 시험 관리체계가 제대로 막아내지 못했음을 보여준다"며 "AI안경을 포함한 첨단기기를 실제로 얼마나 정확하게 식별할 수 있느냐. 현장 대응의 실효성은 충분히 검증됐느냐"고 따졌습니다.그러면서 "AI 예산 10조 원을 편성하고도, AI안경 탐지기 개발은 5천만 원짜리 용역을 얼마 전에야 공고했다"며 "이 전용 탐지기의 성능 검증은 내년 초에나 끝날 전망이다. 그사이 일부 기관이 들여온 시판 전파탐지기는 AI안경 탐지 성능을 공식 확인하지 못한 채 쓰이고 있다"고 꼬집었습니다.최 수석대변인은 "잡을 수단도, 검증된 장비도 없는 '무관용'은 엄포일 뿐"이라며 "정부는 수능 당일 가용한 모든 수단을 총동원해 시험장을 지키되, 선의의 수험생이 위축되거나 현장이 혼란에 빠지지 않도록 세밀한 지침을 갖춰야 한다. 아울러 국가시험 전반의 첨단기기 대응체계를 점검하고, 탐지 기술의 실효성 검증과 현장 적용을 서둘러야 한다"고 요구했습니다.이어 "공정한 시험 하나 지키지 못하면서 무슨 AI 3대 강국인가"라며 "AI 강국은 구호가 아니라 신뢰에서 출발한다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)