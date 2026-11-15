텅 빈 주차 공간에 떡하니 '쇼핑백'…'황당' 수법에 "신고해라"

어둑한 야외 주차장, 주차된 차량 사이로 쇼핑백 두 개가 덩그러니 놓여 있습니다.



빈 주차 공간에 짐을 놓아 자리를 맡아 놓는 겁니다.



한 유명 인터넷 게시판 SNS에 사흘 전, '주차 자리 맡기 신식 방법 쇼핑백 놓기'라는 머리글을 단 짧은 게시물이 올라왔습니다.



해당 사건 제보자는 "주차 공간에 쇼핑백 놓아둔 황당한 상황을 목격"했다며 "사람이 자리 맡으면 인터넷에 올라가니 쇼핑백을 배치한다"고 썼습니다.



누리꾼들은 "분실물로 신고하고 주차하면 될 것 같다" "쓰레기 무단투기로 신고하셔라"와 같은 날 선 반응을 내보였습니다.



이뿐 아니라, 사람이 미리 주차 자리에 서 있는 방식 등으로 자리를 맡아두는, 이른바, 얌체 주차법은 과거에도 몇 차례 논란이 되기도 했습니다.



이런 가운데, 국토교통부는 주차 방해 행위에 과태료를 물리는 주차장법 시행령 개정안을 지난 8월부터 시행하고 있습니다.



주차장 진출입을 막아 다른 차들의 이동을 방해하거나, 무료 공영주차장에 차량을 장기 방치하는 행위 등에 대해선 적잖은 금액의 과태료를 물리는 겁니다.



이번 사례처럼 물건으로 자리를 맡는 행위 자체는 과태료 대상에 포함되지 않는데, 다만, 장애인 전용 주차장이나 골목길, 이면 도로 등에 적치물을 두는 건 과태료가 부과될 수 있다는 의견도 나왔습니다.



(구성: 손형안 / 영상편집: 나홍희 / 디자인: 이정주 / 제작: 디지털뉴스부)