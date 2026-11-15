[날씨] '온화한 휴일' 큰 일교차…밤부터 서쪽 미세먼지

휴일인 오늘(15일) 큰 일교차만 유의해 주시면 되겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 18도로 평년 수준을 7도가량 웃돌겠고요.



남부 지방의 낮 기온은 20도까지 오르는 곳도 있겠습니다.



다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지기 때문에 시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면, 아침에는 내륙 곳곳에 안개가 낀 곳도 있었지만 현재는 안개가 걷히고 하늘 맑게 드러나 있습니다.



오늘 하늘 내내 맑겠습니다.



다만 밤부터는 북풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 서쪽 지역을 중심으로 먼지 농도 높게 나타나는 곳 있겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



청주의 낮 최고 기온 19도, 광주 19도, 부산 20도까지 오르겠습니다.



화요일과 수요일에 전국에 비 예보가 나와 있고요.



비가 그친 뒤 수능일인 목요일에는 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.



(안수진 기상캐스터)