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[날씨] '온화한 휴일' 큰 일교차…밤부터 서쪽 미세먼지

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작성 2026.11.15 12:51 조회수
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휴일인 오늘(15일) 큰 일교차만 유의해 주시면 되겠습니다.

서울의 낮 최고 기온 18도로 평년 수준을 7도가량 웃돌겠고요.

남부 지방의 낮 기온은 20도까지 오르는 곳도 있겠습니다.

다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지기 때문에 시간대에 맞는 적절한 옷차림으로 건강 잘 챙겨주셔야겠습니다.

현재 위성 영상 보시면, 아침에는 내륙 곳곳에 안개가 낀 곳도 있었지만 현재는 안개가 걷히고 하늘 맑게 드러나 있습니다.

오늘 하늘 내내 맑겠습니다.

다만 밤부터는 북풍을 타고 국외 먼지가 유입되면서 서쪽 지역을 중심으로 먼지 농도 높게 나타나는 곳 있겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.

청주의 낮 최고 기온 19도, 광주 19도, 부산 20도까지 오르겠습니다.

화요일과 수요일에 전국에 비 예보가 나와 있고요.

비가 그친 뒤 수능일인 목요일에는 영하권의 추위가 찾아오겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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