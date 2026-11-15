'메시·호날두' 은퇴 후 첫 경기서 아르헨·포르투갈 동반 패배

▲ 아르헨티나 축구대표팀 선수들

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'영원한 맞수' 리오넬 메시(39·인터 마이애미)와 크리스티아누 호날두(41·알나스르)의 국가대표 은퇴 후 첫 경기에서 아르헨티나와 포르투갈이 나란히 패배를 당했습니다.먼저 아르헨티나 축구대표팀은 14일(이하 한국시간) 아르헨티나 부에노스아이레스의 에스타디오 알베르토 J.아르만도에서 열린 우루과이와 친선경기에서 1대 2로 졌습니다.후반 3분 레오나르도 발레르디의 자책골에 이어 5분 뒤 막시밀리아노 아라우호에게 헤딩골을 허용해 0대 2로 끌려가다 후반 28분 훌리안 알바레스가 만회 골을 터트렸으나 끝내 더는 우루과이 골문을 열지 못했습니다.아르헨티나가 안방에서 패한 것은 공교롭게도 2023년 11월 '라 봄보네라'라는 별칭을 가진 같은 경기장에서 우루과이와 치른 2026 북중미 월드컵 남미예선(0대 2 패) 이후 3년 만입니다.이날 경기는 메시의 국가대표 은퇴 이후 아르헨티나가 치른 첫 A매치여서 더욱 관심을 끌었습니다.2005년 A매치에 데뷔한 이후 통산 208경기에서 126골을 터트린 메시는 지난 7일 열린 베냉과의 친선경기(3대 0 승)를 끝으로 아르헨티나 국가대표팀에서 은퇴했습니다.2022 카타르 월드컵 우승, 2026 북중미 월드컵 준우승 등 굵직한 성과를 낸 메시의 부재는 이날 경기장 곳곳에서 드러났습니다.아르헨티나는 탄탄한 수비를 갖춘 우루과이를 상대로 공격의 활로를 찾는 데 어려움을 겪었습니다.또한 현지 언론에 따르면 이날 5만7천명을 수용하는 경기장에는 약 2만1천명의 관중이 찾았습니다.아르헨티나 대표팀 홈 경기로도 이례적으로 적은 관중 수입니다.물론 많은 팬은 메시의 상징적인 등번호인 10번이 새겨진 아르헨티나 대표팀 유니폼을 입고 있었습니다.하지만 리오넬 스칼로니 대표팀 감독은 이번 경기에서 어떤 선수에게도 10번을 부여하지 않았습니다.우루과이와 경기를 앞두고 2030년까지 아르헨티나 대표팀 지휘봉을 잡기로 계약을 연장한 스칼로니 감독은 아직 등번호 10을 맡길 메시의 후계자를 찾지 못했습니다.메시가 떠난 아르헨티나에 이어 포르투갈도 호날두 은퇴 후 처음 치른 경기에서 쓴맛을 봤습니다.포르투갈은 15일 자국 브라가의 이스타디우 무니시팔 드 브라가에서 열린 덴마크와의 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 리그A 4조 5차전 홈경기에서 라스무스 호일룬에게 두 골을 내주는 등 4실점이나 하고 1대 4로 완패했습니다.이미 4연승으로 승점 12를 쌓아 8강 진출을 확정한 포르투갈은 조별리그 첫 패배를 당했습니다.덴마크(승점 9·3승 2패)와 승점 3차로 선두는 유지했으나 이날 경기가 호날두의 국가대표 은퇴를 기념하는 자리였던 터라 홈 팬 앞에서의 패배가 못내 아쉬울 법했습니다.2003년 18세의 나이로 포르투갈 대표팀에 데뷔한 호날두는 A매치 통산 234경기에 출전해 146골을 넣었습니다.이는 남자 축구 역대 A매치 최다 출전 및 득점 기록입니다.하지만 호날두는 조르즈 제주스 감독과의 불화로 대표팀 소집 도중 무단으로 팀을 이탈해 파문을 일으킨 지 한 달여 만인 지난 5일 전격적으로 대표팀 은퇴를 선언했습니다.이날 덴마크와 경기에 앞서 포르투갈 선수들은 모두 등번호 7번이 새겨진 유니폼을 착용하고 경기장에 입장했습니다.포르투갈축구협회는 호날두의 업적을 기리기 위해서 그가 오랜 세월 착용했던 등번호 7번의 디자인을 변경하기로 했습니다.(사진=게티이미지)