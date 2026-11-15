[자막뉴스] 세무사 시험 수석, AI 부정행위 인정…경찰에 자수

올해 세무사 시험에서 수석으로 합격한 응시자가 인공지능(AI)과 전자기기를 이용한 부정행위를 인정하고 경찰에 자수했습니다.



제63회 세무사 시험 수석 합격자 한 모 씨는 오늘(15일) 자신이 선임한 변호사의 유튜브 채널에 출연해 "1·2차 시험 모두 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다"며 "많은 분께 피해를 드려 사과드린다"고 밝혔습니다.



한 씨는 "초소형 카메라로 시험 문제를 찍고 AI로 전송해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다"며 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했고 일부 파손하고 남아 있는 증거 자료도 수사기관에 제출하겠다"고 말했습니다.



한 씨는 또 공인회계사 1차 시험에서도 같은 방식으로 부정행위를 했다고 인정했습니다.



앞서 한 씨는 지난 4월과 7월에 진행된 세무사 1·2차 시험에서 수석 합격했는데 최근 진행한 언론 인터뷰 내용이 알려지면서 시험 점수가 이례적으로 높다는 지적이 온라인 커뮤니티에서 제기돼 논란이 확산했습니다.



특히 응시자 평균 점수가 30.18점에 불과했던 세무사 1차 시험 세법학개론에서 100점을 기록하면서 부정행위 의혹이 일었습니다.



그동안 의혹을 전면 부인하다 입장을 바꾼 한 씨는 당시에는 일을 숨겨야겠다는 생각에 거짓말을 했다고 말했습니다.



한 씨는 시험 당시 감독관과 가까운 자리에서 시험을 치렀는데도 부정행위를 적발당하지 않은 것으로 알려져 국가자격시험 관리 체계의 허점을 둘러싼 논란도 커질 전망입니다.



(취재: 김정인, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)