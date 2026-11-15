코인원, 외주업체 해킹 당해 고객 개인정보 유출

▲ 코인원

가상자산 거래소 코인원이 고객 상담 업무를 맡긴 외주업체가 해킹 당하면서 고객 정보가 유출된 것으로 확인됐습니다.코인원은 15일 공지를 내고 "고객 상담 업무를 맡긴 수탁업체 '메타엠' 서버에 외부 공격자가 무단 침입해 고객님의 개인정보가 유출됐다"라고 밝혔습니다.공격자는 지난 12일 오전 4시경 메타엠 서버에 저장된 고객 상담 정보를 조회·유출했으며, 코인원은 사고 당일 오전 9시 20분에 이를 인지한 것으로 전해졌습니다.유출 항목은 이름, 이메일, 전화번호, 생년월일, 계좌번호, 비밀번호, 주민등록번호, 신분증 발급일자, 자택주소, 지갑주소, 거래ID(TXID) 등 고객이 상담 과정에서 직접 남긴 정보입니다.코인원의 회원 계정, 거래 및 가상자산 지갑 시스템은 수탁사 서버와 분리돼 운영되고 있으며, 현재까지 직접 침입당한 정황은 없었던 것으로 전해졌습니다.코인원은 사고 인지 직후 사고를 인지한 직후 공격에 사용된 인터넷주소(IP) 및 고객센터와의 접근을 차단하고, 고객센터 운영을 이메일 상담으로 전환했습니다.또 보안 조치를 강화하고 한국인터넷진흥원, 개인정보보호위원회, 금융감독원에 유출 사고를 신고하고 조사에 적극 협조하고 있다고 설명했습니다.코인원 관계자는 "유출된 정확한 일시와 경위는 수탁사, 전문기관과 함께 조사 중"이라며 "유출된 정보를 이용해 코인원을 사칭한 보이스피싱 등 2차 피해가 발생할 수 있으니 주의해달라"라고 했습니다.(사진=코인원 제공, 연합뉴스)