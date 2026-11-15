손혁 전 한화 단장, 다시 현장으로…LG 투수 총괄 코치 합류

▲ 손혁 전 한화 이글스 단장
손혁 전 한화 이글스 단장이 LG 트윈스 코치로 활동합니다.
프로야구 LG 구단은 15일 "손혁 전 단장을 퀄리티 컨트롤(QC) 및 투수 총괄 코치로 영입했다"고 발표했습니다.
손혁 코치는 구단을 통해 "프로선수 생활을 시작한 친정팀 LG에 복귀해 기쁘다"라며 "LG에는 검증된 투수들이 많지만, 발전 가능성이 큰 투수들도 많다. LG 마운드가 다시 리그 최고의 자리에 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했습니다.
손혁 코치는 2015시즌부터 2016시즌까지 염경엽 현 LG 감독이 이끌던 넥센 히어로즈(현 키움)에서 투수 코치로 활동했습니다.
2018년부터 2019년까지는 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 염경엽 감독과 인연을 이어갔습니다.
이후 2020년 키움의 감독으로 부임했고, 한화 전력 강화 코디네이터를 거쳐 단장으로 활동했습니다.
2026시즌 종료 후 한화와 인연을 마무리한 손 코치는 염경엽 감독의 제의를 받고 현장으로 복귀했습니다.
손 코치는 15일 경기도 이천 LG챔피언스파크에서 열리는 1군 마무리 캠프에 합류해 지도 활동을 시작합니다.
한편 올 시즌 정규시즌에서 4위를 기록한 LG는 최근 투수 부문 코치진 물갈이에 나섰습니다.
김광삼 코치는 한화로 이적했고, 신재웅, 장진용 코치와는 재계약하지 않았습니다.
아울러 유원상, 최성훈 코치와 새로 계약했습니다.
(사진=연합뉴스)
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