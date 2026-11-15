손혁 전 한화 단장, 다시 현장으로…LG 투수 총괄 코치 합류

▲ 손혁 전 한화 이글스 단장

손혁 전 한화 이글스 단장이 LG 트윈스 코치로 활동합니다.프로야구 LG 구단은 15일 "손혁 전 단장을 퀄리티 컨트롤(QC) 및 투수 총괄 코치로 영입했다"고 발표했습니다.손혁 코치는 구단을 통해 "프로선수 생활을 시작한 친정팀 LG에 복귀해 기쁘다"라며 "LG에는 검증된 투수들이 많지만, 발전 가능성이 큰 투수들도 많다. LG 마운드가 다시 리그 최고의 자리에 설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했습니다.손혁 코치는 2015시즌부터 2016시즌까지 염경엽 현 LG 감독이 이끌던 넥센 히어로즈(현 키움)에서 투수 코치로 활동했습니다.2018년부터 2019년까지는 SK 와이번스(현 SSG 랜더스)에서 염경엽 감독과 인연을 이어갔습니다.이후 2020년 키움의 감독으로 부임했고, 한화 전력 강화 코디네이터를 거쳐 단장으로 활동했습니다.2026시즌 종료 후 한화와 인연을 마무리한 손 코치는 염경엽 감독의 제의를 받고 현장으로 복귀했습니다.손 코치는 15일 경기도 이천 LG챔피언스파크에서 열리는 1군 마무리 캠프에 합류해 지도 활동을 시작합니다.한편 올 시즌 정규시즌에서 4위를 기록한 LG는 최근 투수 부문 코치진 물갈이에 나섰습니다.김광삼 코치는 한화로 이적했고, 신재웅, 장진용 코치와는 재계약하지 않았습니다.아울러 유원상, 최성훈 코치와 새로 계약했습니다.(사진=연합뉴스)