'계엄표결 방해' 추경호 오는 18일 1심 선고…특검, 징역 20년 구형

▲ 추경호 대구시장이 지난 8월 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 내란 중요임무 종사 혐의 관련 1심 속행 공판에 출석하기 위해 법정으로 향하고 있다.

12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의로 재판에 넘겨진 추경호 대구시장 1심 선고가 오는 18일 오후 2시에 이뤄집니다.오늘(15일) 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)는 오는 18일 오후 2시 추 시장의 내란 중요임무 종사 혐의 사건 선고공판을 열 예정입니다.앞서 조은석 내란 특별검사팀은 추 시장에게 징역 20년을 구형했습니다.추 시장은 2024년 12월 3일 비상계엄 선포 당시 윤 석열 전 대통령 측으로부터 여당 원내대표로서 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의를 받고 있습니다.그는 계엄 선포 이후 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회→당사→국회→당사로 세 차례 변경했습니다.국민의힘 의원 108명 중 90명이 당시 계엄 해제 의결에 참석하지 못했습니다.특검팀은 9월 열린 결심공판에서 추 시장에 대해 "계엄을 감시하고 견제해야 할 국회의원의 헌법적 책무를 저버린 채 내란에 적극 가담하는 정반대의 길을 택했다"고 질타했습니다.반면 추경호 시장은 "비상계엄 선포 사실을 사전에 전혀 알지 못했고, 모의에 관여한 사실도 없다"며 "부디 제가 그날 무엇을 더 잘했어야 하는지, 하는 아쉬움과 실제로 어떤 의도를 갖고 뭘 했는지를 구분해 살펴봐 달라"고 호소했습니다.오는 20일 서울중앙지법 형사합의24부(이영선 부장판사)는 윤석열 정부 시절 '관저이전 특혜 의혹'과 관련해 기소된 김오진 전 국토교통부 차관에 대한 1심 판단도 진행됩니다.함께 기소된 대통령비서실 행정관 출신 황모 씨, 관저 공사를 맡았던 21그램의 김태영 대표에 대한 선고도 이뤄집니다.관저이전 특혜 의혹은 무자격 업체인 21그램이 김건희 여사와의 관계를 등에 업고 관저이전·증축 공사를 부당하게 따냈다는 내용입니다.21그램은 김건희 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원한 업체로, 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공을 맡기도 했습니다.당시 대통령실 관리비서관이었던 김오진 전 차관과 황씨는 권한을 남용해 정부가 종합건설업 면허가 없는 21그램과 대통령 관저공사 계약을 맺게 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.이들은 A사에 건설사업자 명의를 21그램에 대여하도록 하는 데 관여한 것으로 조사됐습니다.정부가 공사 자격이 없는 21그램과 계약을 맺도록 한 혐의, 관저 공사를 감독하거나 준공검사를 실시하지 않았음에도 준공검사를 한 것처럼 허위 공문서를 작성해 행사한 혐의도 받고 있습니다.김오진 전 차관, 황씨, 21그램 대표는 21그램이 공사 과정에서 초과 지출한 돈을 보전할 목적인데도 이를 숨기기 위해 다른 건설업체의 명의를 빌려 추가 공사 계약을 맺는 방법으로 정부로부터 16억원을 받아 가로챈 혐의도 있습니다.(사진=연합뉴스)