미, 슈퍼의결권 논쟁 가열…젠슨 황 퇴진으로 '재점화'

▲ 젠슨 황 전 엔비디아 CEO

젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 퇴진 사태로 거대 기술기업 지배구조의 핵심인 차등의결권 논쟁이 재점화하고 있습니다.한국에는 도입되지 않은 차등의결권 제도는 창업자 등에 1주당 여러 표를 행사할 수 있는 특별 주식을 부여하는 것으로 이른바 '슈퍼의결권'이라고도 부릅니다.미국의 대표적인 주주 권익 단체인 '애즈 유 소'(As You Sow·'뿌린 대로'라는 뜻)는 현지시간 14일 성명을 내 차등의결권 제도를 채택하지 않은 엔비디아의 지배구조 덕분에 이사회의 견제 기능이 정상적으로 작동했다며 다른 기업들도 '1주 1표' 원칙을 지켜야 한다고 주장했습니다.이 단체의 앤드루 베하 대표는 "(젠슨 황) 사임으로 이어진 엔비디아 이사회 조사는 진정한 감독이 어떤 모습인지 보여줬다"며 "CEO가 무모한 행동을 할 때 이사회에는 책임을 물을 권한이 있는 사람들이 반드시 있어야 한다"고 강조했습니다.이들은 차등의결권이 실제 주주를 위험에 빠뜨린 사례로 마크 저커버그 CEO가 지분 약 13%만으로 의결권 약 60%를 독점하고 있는 메타를 들었습니다.지난 2020년 메타의 주주총회에서 계정 실명 인증과 학대 이미지 삭제, 허위 정치광고 게재 중단 등을 요구한 안건에 대해 표결을 진행한 결과 독립 주주 63.1%이 여기 찬성표를 던졌으나 저커버그 CEO의 차등의결권 등을 반영한 결과 실제 득표율은 19%에 그쳤다는 것입니다.이들은 당시 안건이 통과됐다면 청소년 사회관계망서비스(SNS) 중독에 따른 소송으로 메타가 최대 171억 달러(약 23조원)의 합의금을 지출하지 않아도 됐을 것이라며 결국 차등의결권 때문에 회사와 주주가 손해를 떠안았다고 주장했습니다.영국 임페리얼칼리지 경영대의 푸르니마 루트라 교수도 미국 온라인 매체 '옵서버' 기고를 통해 황 전 CEO의 제왕적 권한이 차등의결권 구조와 연계됐다면 위기를 더욱 가중했을 것이라고 지적했습니다.루트라 교수는 "엔비디아의 경우 젠슨이 사임하지 않았다면 회사의 지분 구조상 그는 강제로 쫓겨났을 수도 있었다"며 "이 회사는 단일 등급 주식 구조를 채택하고 있어 황 전 CEO를 포함한 주주들은 주당 1표의 의결권을 가지며 이에 따라 그는 이사회의 조치에서 제한적인 보호만 받을 수 있다"고 설명했습니다.이어 창업자에게 의결권을 집중한 메타와 스페이스X를 반대 사례로 들며 "이러한 구조는 주주들이 막강한 리더들에게 책임을 묻기 어렵게 만들 수 있다"고 비판했습니다.반면 거꾸로 엔비디아가 차등의결권 제도를 두지 않아 경영권이 취약했다는 점을 문제로 보는 반론도 있습니다.금융주간지 배런스는 "엔비디아의 단일 등급 주식 구조 때문에 젠슨 황이 취약한 입장에 놓였다"며 "만약 회사에 초의결권 주식이 있었다면 젠슨 황은 엔비디아 CEO로서 살아남을 수도 있었다"고 지적했습니다.배런스는 엔비디아가 상장했던 1999년에는 이와 같은 차등의결권 제도가 일반적이지 않았다면서, 만약 차등의결권 제도를 채택했다면 황 전 CEO의 의결권은 25%에 달했으리라고 추산했습니다.이 정도 규모의 의결권이 있었다면 이사회를 효과적으로 통제하거나 최소한 상당한 영향력을 미칠 수 있었으리라는 것입니다.차등의결권 제도를 옹호해온 제프리 소넌펠드 예일대 경영대학원 교수도 지난 8일 정보기술(IT) 전문매체 테크크런치와 인터뷰에서 황 전 CEO가 자신의 권한을 공고히 해줄 슈퍼의결권을 보유하고 있지 않다는 점을 지적했습니다.그는 황 전 CEO가 차등의결권 없이도 회사를 잘 이끌어온 예외적인 인물이라면서도, 만약 슈퍼의결권을 보유하고 있었다면 해임이 어려웠을 것이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)