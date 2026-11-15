이란군 "호르무즈 지나던 유조선 3척 화재…기뢰 건드려"

▲ 호르무즈 해협의 화물선들

호르무즈 해협을 지나던 유조선 3척이 기뢰를 건드려 화재가 발생했다고 이란 해군이 현지시간 14일 주장했습니다.이란 IRNA 통신은 이날 오전 유조선 1척이 호르무즈 해협 동쪽에서 기뢰에 부딪혔고 같은날 저녁 늦게 다른 2척도 기뢰에 부딪혔다고 이란 혁명수비대 해군의 발표를 인용해 보도했습니다.이란 혁명수비대 해군은 사고 선박들은 규정을 위반한 유조선들이었다며 "호르무즈 해협의 통항 금지 구역을 몰래 통과하려다 해군 기뢰에 부딪혀 폭발한 것"이라고 발표했습니다.로이터 통신은 이날 이란군 발표 내용을 아직 자체적으로 확인하지는 못했다고 보도했습니다.이란은 전쟁 후 호르무즈 해협 통제권을 주장하며 이곳을 지나는 선박에 통항 제한 조처를 해왔고, 규정을 위반했다고 주장하는 선박들을 향해 공격을 가하고 있습니다.미국과의 종전협상이 교착에 빠진 상황에서 이란의 호르무즈 해협 선박 공격은 최근 들어 다시 잦아지는 추셉니다.영국의 해운 전문 데이터 업체 로이드 리스트 인텔리전스의 전날 자료에 따르면 지난달 호르무즈 해협 일대 선박 공격이 37건이나 발생해 개전 이후 최고치를 기록했습니다.이달 들어서는 최소 14건의 공격이 확인됐습니다.아울러 호르무즈 해협을 통과한 비(非)이란계 유조선은 총 418척으로, 이 역시 전쟁 후 월간 최다를 기록했습니다.로이드는 "호르무즈 해협의 선박 통항 수준이 회복되고 있지만 정상화된 것은 아니다"며 "추가적인 의도적 공격이 발생할 가능성도 매우 높다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)