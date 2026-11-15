미 연준, AI발 금융위험 경고…"'순환 금융'이 위험 키워"

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 인공지능(AI) 열풍에 따른 자산 가격 고평가와 데이터센터 등 AI 인프라 투자와 관련한 급격한 부채 증가를 금융시스템의 잠재적 취약 요인으로 지목했습니다.



연준은 현지시간 13일 발표한 반기 금융안정보고서에서 "자산 가치 평가에 대한 압박이 여전히 높은 수준을 유지하고 있다"며 "주식 가치 평가 지표들은 높은 상태인데, 이는 부분적으로 '초지능'(SI)에 대한 시장의 열광에서 비롯된 것"이라고 진단했습니다.



SI는 도널드 트럼프 행정부 내에서 AI를 대신해 쓰는 용어입니다.



연준이 지난 9∼10월 금융시장 관계자들을 대상으로 실시한 설문조사에서도 응답자의 87%가 AI를 금융시스템의 주요 위험 요인으로 꼽은 것으로 나타났습니다.



이는 지난 5월 조사 당시 50%에서 크게 높아진 수칩니다.



응답자들은 AI 관련 수익이 기대에 미치지 못할 경우 광범위한 시장 조정이 발생할 가능성과 AI 기술 발전에 따른 사이버 공격, 복잡한 금융거래 구조 등을 우려했습니다.



위험자산 가격 조정(52%)과 장기금리 상승(48%)도 주요 위험 요인으로 거론됐습니다.



연준은 특히 AI 데이터센터와 첨단 컴퓨팅 인프라 투자를 뒷받침하는 자금 조달이 빠르게 늘고 있다고 지적했습니다.



첨단 컴퓨팅 관련 부채 발행 규모는 올해 10월 기준 6천800억달러를 넘어섰습니다.



2023년 연간 발행액의 약 5배에 달하는 규모입니다.



관련 부채와 지급 보증, 아직 개시되지 않은 임대 약정 규모는 3조달러를 넘어설 것으로 추산됐습니다.



연준은 이를 광대역 통신망 투자 붐이 불던 1990년대 후반에 비교하며, 현재의 투자 속도가 그 시기를 곧 넘어설 수 있다고 분석했습니다.



거대 기술기업들이 장기 계약과 임대, 지급보증 등을 통해 데이터센터 사업자의 자금 조달을 지원하는 이른바 '순환 금융' 구조도 위험 요인으로 거론됐습니다.



연준은 이런 기업 간 상호 연결로 대형 기업의 실제 위험 노출이 재무제표상 부채보다 훨씬 클 수 있다고 경고했습니다.



또 AI 투자 수익이 기대에 미치지 못할 경우 자산가격 하락과 신용 위축, 투자 감소가 맞물려 미국 경제에 부담을 줄 수 있다고 진단했습니다.



이러한 경기 하강은 금융 부문 일부에 존재하는 상대적으로 높은 레버리지(차입투자)로 인해 더 악화할 수 있다며, 특히 대형 헤지펀드들의 레버리지 수준이 관련 데이터 집계를 시작한 2013년 이래 최고치라고 설명했습니다.