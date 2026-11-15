지난달 전월세 물가 1.4%↑…3년 10개월 만에 최대폭

▲ 서울의 한 부동산

지난달 전월세가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 상승한 것으로 나타났습니다.금리가 오르는데 전월세 상승까지 맞물리면서 가계의 소비 여력을 제약하는 것으로 보이는 만큼 안정 대책이 필요하다는 주문이 나옵니다.15일 국가데이터처의 국가통계포털(KOSIS)을 보면 지난달 전월세 소비자물가지수는 1년 전보다 1.4% 올랐습니다.데이터처는 전국 약 1만1천 전월세 가구를 대상으로 전월세 물가 상승률을 조사합니다.전월세 물가 상승률은 기존 계약과 신규 계약이 모두 포함된 평균적인 주거비 흐름을 나타냅니다.신규 계약의 가격만을 따져보는 일반적인 전월세 가격 상승률에 비해 실거래가 변화가 시차를 두고 반영되고, 실거래가보다 변동 폭이 작게 나타납니다.지난달 전월세 상승률은 2022년 12월(1.4%) 이후 가장 컸습니다.전월세 상승률은 2023년 12월 -0.1%, 2024년 1월 -0.2%, 2024년 2월 -0.1% 등 마이너스에 머물렀다가 2024년 3월과 4월 0%를 기록했습니다.그해 5월 0.1%로 올라선 뒤엔 최근까지 꾸준히 상향하는 흐름을 나타내고 있습니다.올해만 보면 1∼3월 0.9%로 0%대에 머물렀다가 4∼6월 1.0%를 유지했습니다.이후 7월 1.1%, 8월 1.2%, 9월 1.3%에 이어 4개월 연속 확대됐습니다.전월세 상승률이 4개월 이상 연속으로 높아진 것은 2021년 1월(0.7%)∼2021년 5월(1.3%) 이후 처음입니다.시작 시기 기준(올해 7월)으로 보면 5년 6개월 만입니다.당시엔 2020년 7월 말 계약갱신청구권과 전월세 상한제를 골자로 하는 임대차법 개정안이 시행된 여파로 갱신 계약이 늘면서 전세 매물 잠김 현상이 발생하고, 이에 따라 전세가를 중심으로 크게 뛰었습니다.전월세를 구분해서 보면 월세 물가 상승률은 1.5%로, 2013년 12월(1.5%) 이후 가장 컸습니다.전세 자금 대출 규제 강화로 전세 매물 부족 등이 빚어지고, 이에 따라 전세의 월세화가 가속하면서 월세 물가가 뛴 것으로 보입니다.전세 물가 상승률은 1.4%로, 2023년 2월(1.6%) 이후 최고니다.지난달 전월세 상승률을 시도별로 보면 울산이 2.4%로 가장 컸고, 그다음이 서울(2.1%), 세종(1.6%) 순이었습니다.이들 3개 도시만이 전국 평균보다 높았습니다.특히 울산의 경우 올해 7월 전국에서 유일하게 전월세 상승률이 2%대(2.0%)를 기록하더니 4개월 연속 꾸준히 1위 자리를 지켰습니다.울산은 신규 주택 공급 감소 등으로 물량 품귀 현상이 빚어지며 올해 들어 전월세 상승세가 확대된 것으로 파악됐습니다.서울은 7월 1.7%, 8월 1.8%에서 9월 2.0%로 올라섰고 두 달째 2%대 상승세를 나타내며 울산의 뒤를 이었습니다.세종의 전월세는 6월까지 0%대 상승률에 그쳤다가 7월부터 상승 속도가 빨라지고 있습니다.세종은 공공기관 이전 등으로 주택 물량이 부족해질 것이라는 전망에 최근 전월세가 오르는 것으로 분석됩니다.전월세 가구 상당수는 보증금을 마련하기 위해 금융기관 대출에 의존했을 것으로 보입니다.실제로 지난해 전세 가구의 평균 거주지 보증금은 2억1천797만원으로, 2019년(1억6천162만원)과 비교해 34.9% 늘었습니다.전세 가구가 보증금 용도로 빌린 돈(담보·신용대출 합산)은 같은 기간 3천33만원에서 4천639만원으로 53.0% 증가했습니다.보증금 상승률보다 대출 증가율이 18%포인트(p) 높습니다.최근 같은 금리 상승기에 전월세 상승이 맞물리면서 무주택 전월세 가계의 부담이 늘어났을 것으로 보입니다.대출 이자 상환 부담이 가계의 소비 제약 요인으로 작용할 수 있는 것입니다.최근 경제 성장세에 비해 민간 소비 증가세는 더딘 가운데 민간 소비 회복이 앞으로 더욱 요원해질 것이란 전망이 나오는 대목입니다.한국개발연구원(KDI)은 '최근 반도체 호황과 유가 상승이 민간 소비에 미치는 영향'이라는 현안 분석 보고서에서 "최근 시장금리의 가파른 상승세, 비반도체 부문의 낮은 임금 상승률이 가계 소비 여력을 제약할 가능성이 있다"고 진단했습니다.석병훈 이화여대 교수는 "(전월세 가격 상승은) 부동산 정책으로 빚어지는 만큼 부동산 정책으로 풀어야 한다"며 "소비 진작을 위해 소비 지원금을 지급하는 것은 맞지 않는 방식으로, 이 경우 물가는 더 오르고 재정은 낭비하는 부작용이 발생할 것"이라고 말했습니다.