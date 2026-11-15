피겨 김유재, 시니어 GP 4차 대회 쇼트 3위…트리플 악셀 성공

▲ 연기 펼치는 김유재

피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재(수리고)가 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 4차 대회 쇼트프로그램에서 3위에 올랐습니다.김유재는 15일(한국시간) 미국 워싱턴 주 에버렛의 엔젤 오브 더 윈즈 아레나에서 열린 대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술 점수(TES) 42.71점, 예술 점수(PCS) 31.21점을 합해 총점 73.92점을 받았습니다.1위 나카이 아미(82.20점·일본)와는 8.28점 차, 2위인 알렉산드라 이그나토바(74.24점·러시아 출신 개인중립선수)와는 0.32점 차입니다.김유재는 16일 오전에 열리는 프리스케이팅에서 시즌 첫 메달 획득에 도전합니다.올 시즌 시니어에 데뷔한 김유재는 첫 출전 대회였던 시니어 그랑프리 2차 대회에서 7위에 그쳤습니다.그러나 이날 연기는 나쁘지 않았습니다.김유재는 첫 점프 과제인 트리플 악셀을 깨끗하게 성공하면서 기본점수 8.00점과 수행점수(GOE) 1.83점을 얻었습니다.트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 수행하다 연결 동작에서 중심축이 흔들리면서 언더로테이티드(under rotated·점프의 회전수가 90도 이상 180도 이하로 부족함) 판정을 받았지만, 더는 흔들리지 않았습니다.플라잉 카멜 스핀을 레벨 4의 구성으로 수행하며 전반부 연기를 마무리했고, 가산점 10%가 붙는 후반부에도 안정적인 연기를 이어갔습니다.마지막 점프 과제인 트리플 루프를 깔끔하게 뛴 김유재는 빠른 템포의 스텝 시퀀스(레벨4)를 수행한 뒤 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)과 레이백 스핀(레벨4)으로 마무리했습니다.한편 나카이는 트리플 악셀을 앞세워 개인 최고점을 따냈습니다.이그나토바는 2022 베이징 동계 올림픽 여자 싱글 은메달리스트입니다.과거 알렉산드라 트루소바라는 이름으로 활동했으며, 결혼 후 개명한 뒤 러시아 선수에 관한 징계가 완화되면서 올 시즌 국제무대에 복귀했습니다.김유재와 함께 이번 대회에 출전한 윤아선(경희대)은 67.13점으로 7위, 유영(경희대)은 65.60점으로 8위를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)