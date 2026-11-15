매일 12시간 식당서 주방일 하다 심정지..법원 "업무상 재해"

▲ 서울가정법원·서울행정법원

주방에서 25일 중 하루밖에 쉬지 못하고 연속해서 근무하다 심정지로 숨진 70대에 대해 업무상 재해를 당했다고 봐야 한다는 판결이 나왔습니다.오늘(15일) 서울행정법원 행정7부(강우찬 수석부장판사)는 A씨 유족이 근로복지공단을 상대로 "유족급여 및 장의비 부지급 처분을 취소하라"며 낸 소송을 최근 원고 승소로 판결했습니다.70대 여성인 A씨는 경기 여주시 한 식당에서 18년간 음식 조리 업무를 했습니다.그는 여느 때와 같이 식당에 출근하려던 중 화장실에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌습니다.병원은 사인을 '상세불명 심정지'로 판단했습니다.A씨 유족은 그가 과로와 스트레스 누적으로 사망했다며 유족급여와 장의비를 청구했으나 공단은 심정지와 업무 사이 인과관계가 인정되지 않는다며 받아들이지 않았습니다.유족은 불복 소송을 냈고, A 씨의 근무 환경을 살펴본 법원은 이들의 손을 들어줬습니다.A씨는 18년간 재료 손질과 음식 조리 업무를 전담하며 통상 오전 9시부터 오후 9시까지 약 12시간 사업장에 머물렀습니다.업무상질병 판정위원회 조사 결과에 따르면 A씨는 심정지 발생 전 12주간 주 평균 57시간 45분 근무했습니다 사업주 측은 점심시간이 1시간이었다고 주장했지만, 위원회는 실제론 이 시간이 온전히 보장되지 않았다고 봤습니다.이를 고려하면 고인의 업무시간은 산재보험법령상 만성과로에 해당하는 기준을 명백히 초과한다고 재판부는 지적했습니다.아울러 "음식조리 업무는 장시간 서서 반복적으로 재료를 손질하고 조리하는 것일 뿐 아니라 손님 주문량에 따라 업무 강도가 결정되는 특성상 근로자가 임의로 휴게시간을 조절하기 어렵다"고 짚었습니다.재판부는 특히 A씨가 심정지 직전 13일 연속 근무한 후 하루 쉬고, 다시 12일 연속 근무한 데 주목하며 "고인은 육체적 부담이 큰 업무를 충분한 회복 기회 없이 지속해 심혈관계에 상당한 부담을 주는 업무를 수행했다"고 판단했습니다.(사진=연합뉴스)