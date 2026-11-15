세무사 수석 'AI 사용' 실토…"초조한 마음에 부정행위"

▲ 세무사시험 수석합격자 A씨

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이례적인 고득점으로 부정행위 의혹이 제기된 올해 세무사 시험 수석 합격자가 인공지능(AI)을 이용한 부정행위를 시인하고 경찰에 자수했습니다.제63회 세무사 시험 수석 합격자 A씨는 오늘(15일) 한 변호사의 유튜브 채널에 출연해 1·2차 시험 모두 초소형 카메라와 스마트폰, 생성형 AI를 이용해 부정행위를 저질렀다고 밝혔습니다.A씨는 "초소형 카메라로 시험 문제를 찍고 AI로 전송해서 스마트폰으로 답을 확인하는 방법으로 부정행위를 저질렀다"며 "사용한 기기는 일부 파손된 것도 있고, 남아 있는 증거 자료로 수사기관에 제출하겠다"고 설명했습니다.그는 "제가 한 일을 모두 자수서에 써서 서울경찰청에 제출했다"며 "저의 부정행위로 수험생분들께 실망과 허탈감을 드렸고 시험 공정성에 대한 신뢰도 훼손했다. 현직 세무사분과 업계 종사자분들께도 사죄드린다"고 사과했습니다.그러면서 "잘못을 저지른 것도, 이를 숨기려고 했던 모든 것도 모두 저의 책임"이라며 "제가 한 일을 깊이 반성하고 후회하고 있다"고 했습니다.A씨는 자신이 부정행위를 저지른 이유에 대해선 "직장을 다니면서 돈을 많이 모으지 못했고, 회사를 나와서는 자영업을 했지만, 러시아 전쟁으로 운영비가 많이 올라가는 등 여러 가지로 잘되지 않았다"고 털어놨습니다.이어 "돈을 벌고 싶기도 했고 좋은 직장을 그만두고 부모님께 실망스러운 모습을 보이는 제 자신이 너무 싫었다"고 설명했습니다.그는 "30대 초중반에 시작하는 입장에서 너무 막막했고 수험생 시간이 얼마나 길어질지에 대한 공포감이 너무 마음을 초조하게 했다"며 "이러다가는 몇 년이 더 걸릴지 너무 모르겠어서, 부정행위를 해서라도 합격이라는 결과로 부모님께 다시 한번 자랑이 되고 싶었다"고 했습니다.A씨는 지난 4월과 7월 두 차례에 걸쳐 치러진 세무사 1·2차 시험에서 수석 합격한 것으로 알려졌습니다.그가 최근 진행한 언론 인터뷰에서 자신을 수석 합격자로 소개하면서 공개한 시험 점수가 이례적으로 높다는 지적이 온라인 커뮤니티에서 제기되면서 논란이 확산했습니다.A씨는 1차 시험 4과목 가운데 재정학에서만 97.5점을 받았고 세법학개론, 회계학개론, 상법에서는 모두 100점을 받아 1차 시험 총 160문제 중 단 한 문제만 틀렸습니다.이어 논술형으로 치러지는 2차 시험에서는 회계학1부 192점, 회계학2부 190점, 세법학1부 114점, 세법학2부 167점으로 통과했습니다.국가자격시험인 세무사 시험은 한국산업인력공단이 정부에서 위탁받아 시행합니다.A씨는 시험 감독관과 가까운 자리에서 시험을 치렀는데도 부정행위를 적발당하지 않은 것으로 나타났습니다.산업인력공단은 앞서 부정행위 의혹이 제기되자 해당 시험실에 감독위원 2명이 배치됐으며 A씨의 좌석은 교단을 기준으로 1차 시험 때 둘째 줄 중앙, 2차 시험 때 첫째 줄 중앙이었다고 설명한 바 있습니다.A씨의 주장대로라면 감독위원 2명이 지켜보는 가운데 교단 바로 앞에서도 전자기기를 이용한 부정행위가 이뤄진 셈이어서 국가자격시험 관리체계의 허점을 둘러싼 논란이 커질 전망입니다.경찰은 A씨 사건을 서울경찰청 광수단에 배당하고 "신속, 엄정히 수사하겠다"는 입장을 밝혔습니다.(사진=유튜브 갈무리, 연합뉴스)