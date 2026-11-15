LH, 건설업계와 공공주택 신속공급 간담회…"민간 협조 필요"

▲ 한국주택협회와 공공주택을 신속히 공급하기 위한 간담회에서 이성훈 LH 사장(가운데)이 발언하고 있다.

한국토지주택공사(LH)는 이달 13일 서울 강남구 건설회관에서 한국주택협회와 공공주택을 신속하게 공급하기 위한 간담회를 했다고 15일 밝혔습니다.LH와 주택협회는 공공과 민간이 기술·시공 역량을 결합해 주택 공급을 빠르게 확대할 방안에 대해 중점적으로 논의했습니다.주택협회는 자재 선정 자율권 보장과 공사비 현실화, 공공지원 민간임대 조기 분양 허용, 공공재개발 사업 참여 여건 개선 등이 필요하다고 건의했습니다.LH는 품질 우수 업체 우대, 적정 사업비 보장, 민간의 자율권 보장 등을 추진하고 공공재개발 사업 등에 대한 참여 여건을 개선할 방안도 찾기로 했습니다.이성훈 LH 사장은 "주택공급 속도를 높이기 위해 어느 때보다 민간과의 적극적인 참여와 협조가 필요한 상황"이라면서 "업계에서 건의한 사항을 신속히 검토해 합리적 대안을 마련할 것"이라고 밝혔습니다.(사진=한국토지주택공사(LH) 제공, 연합뉴스)