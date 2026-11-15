북, 일 '핵반입금지 예외' 추진에 "절대적 힘 우세로 평화수호"

▲ 일본 방위상 고이즈미 신지로

북한은 15일 일본이 '핵 반입 금지 예외'를 추진하는 것에 반발하며 이를 빌미로 핵무력 증강 방침을 재확인했습니다.조선중앙통신은 15일 '일본이 기도하는 '비핵3원칙 예외사항'의 명기는 곧 핵야망 실현의 전주곡이다'란 제목의 논평을 내어 "(일본의) 위험천만한 작태는 우리로 하여금 절대적인 힘의 우세로 지역의 평화와 안전을 보다 억척으로 수호할 것을 요구하고 있다"고 밝혔습니다.앞서 일본 정부가 연내 개정 예정인 '3대 안보 문서'에 '비핵 3원칙'의 예외를 명시해 핵무기 반입을 사실상 허용하는 방안을 검토한다는 사실이 현지 언론을 통해 알려졌습니다.통신은 이에 대해 "곧 미국의 핵무기를 등에 업고 군사대국화의 야망을 실현하며 나아가서 자체핵 보유의 시초를 열어놓으려는 위험천만한 발상의 발현"이라고 지적했습니다.그러면서 "'예외사항'이라는 것은 국내외의 비발치는 비난을 눅잦히면서도 '비핵3원칙'에 따른 금기조치들을 야금야금 허물어버리고 궁극에는 그 자체를 완전히 휴지장으로 만들어보려는 저들의 불순한 목적을 가리우기 위한 간교한 술책에 지나지 않는다"고 맹비난했습니다.통신은 "보다 간과할 수 없는 것은 '국가안전보장전략'에 비핵3원칙의 예외사항을 명기하는 것과 동시에 안보 관련 문서들인 '국가방위전략'과 '방위력정비계획'에 방위비 증액과 핵잠수함 보유, 새로운 전투방식 도입 등 전쟁기계를 가동시키기 위한 조항들을 쪼아 박으려는 움직임이 입체적으로 벌어지고 있다는 사실"이라고 주장했습니다.이어 "정의와 평화를 지향하는 국제사회는 지역과 세계의 안정에 파국적인 후과를 가져올 전범국 일본의 핵무장화 기도를 추호도 용납하지 말아야 한다"고 촉구했습니다.(사진=게티이미지)