북, '조용원 방러' 보도…"전투적우의·동맹관계 날로 공고화"

▲ 북한 조용원 당 비서, 러시아 방문 위해 평양 출발

조용원 북한 노동당 중앙위원회 비서가 이끄는 당 및 정부 대표단이 러시아를 방문했다고 조선중앙통신이 15일 보도했습니다.중앙통신은 이날 "자주와 정의를 공동의 이념으로 하는 조로(북러) 두 나라 사이의 전투적 우의와 친선, 동맹적 관계가 날로 더욱 공고화되고 있는 속에 전로씨야 정당 '통일로씨야'(통합러시아) 위원장 드미뜨리 메드베제브 동지의 초청에 따라 조선민주주의인민공화국 당 및 정부대표단이 로씨야 연방을 방문하게 된다"고 전했습니다.대표단은 14일 전용기로 평양을 출발, 모스크바에 도착했습니다.최선희·주창일·신영일·정경택·김성남·유광우·김덕훈 등 북한 노동당 중앙위원회 정치국 위원들과 안드레이 레오니도비치 포드욜리셰프 주북 러시아대사가 평양국제공항에서 대표단을 전송했습니다.모스크바 공항에선 통합러시아 최고위원회 위원이자 러시아국가회의 국제문제위원회 제1부위원장인 안드레이 클리모프와 신홍철 주러 북한대사 등이 대표단을 맞이했습니다.비행장 국기게양대에는 러시아 국기와 함께 북한 국기가 게양됐다고 통신은 전했습니다.통신은 다만 구체적인 체류 일정과 기간은 언급하지 않았습니다.일본 교도통신은 앞서 어제 조용원의 러시아 방문 소식을 전하면서, 메드베데프와의 회담을 통해 북러 관계 강화 방침을 확인할 것으로 보인다고 예상했습니다.2024년 '포괄적 전략적 동반자 관계 조약' 체결과 우크라이나 전쟁 파병 등을 계기로 '혈맹'으로 밀착한 북한과 러시아는 최근들어 인적 교류가 눈에 띄게 확대되고 있습니다.이런 가운데 김정은 북한 국무위원장의 최측근으로 평가되는 조용원 당 비서가 직접 러시아를 찾으면서 당 고위급 차원의 협력 논의가 한층 강화될 것으로 전망됩ㄴ디ㅏ.올해 7월 최선희 북한 외무상이 러시아 외무부 초청으로 전격 방러하면서 김 위원장의 연내 모스크바 방문이 가시화하는 것 아니냐는 관측이 나오기도 했습니다.러시아 외무차관도 지난 9월 김 위원장의 러시아 방문을 초청했다고 언급했습니다.이번 방러는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 중국 선전에서 열릴 미·중·러 3자 정상회담을 앞두고 이뤄졌다는 점에서도 주목됩니다.정상회담에서 한반도 문제가 논의될 가능성이 있는 가운데, 북한 의중을 전달하는 기회로 활용할 수 있다는 관측이 나옵니다.임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 조용원이 "사실상 김정은 메시지를 푸틴에게 전달하는 특사 역할"을 할 것으로 예상한다며 "미·중·러 정상회담을 앞두고, 트럼프의 대러·대북 구상과 푸틴의 협상 전략을 사전에 파악"하려는 것으로 풀이했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)