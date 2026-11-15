스케이트보드 스타 강준이, 최고 권위 SLS 두 번째 정상 등극

▲ 스케이트보드 스타 강준이

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한국 스케이트보드의 간판스타 강준이(18·레드불)가 세계 최고 권위의 스케이트보드 대회인 스트리트 리그 스케이트보딩(SLS)에서 올해 두 번째 우승을 거머쥐었습니다.강준이는 14일 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 끝난 2026 SLS 도쿄 남자부 결선에서 40점 만점에 36.4점을 받아 정상에 올랐습니다.2위는 36.3점을 받은 일본의 오노데라 긴우가 차지했고, 네쓰케 가이리(일본)가 35.9점으로 3위에 자리했습니다.세계 최정상급 스케이터들이 초청돼 기량을 겨루는 SLS는 전 세계 주요 도시를 순회하며 1년에 6∼8차례 열리는 스케이트보드 스트리트 종목 최고의 정규 투어 대회입니다.지난 4월 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 자신의 첫 출전 대회에서 한국인 최초로 우승을 차지했던 강준이는 자신의 두 번째 SLS 출전 대회에서도 우승컵을 들어 올리는 기염을 토했습니다.스케이트보드 스트리트 종목은 계단, 난간, 벤치 등 길거리 구조물을 본뜬 경기장에서 기술을 펼치는 종목입니다.SLS에서는 코스를 자유롭게 누비는 '런'(Run) 2회와 단일 고난도 기술을 선보이는 '트릭'(Trick) 5회를 연기한 뒤, 가장 높은 점수 4개를 합산해 40점 만점으로 순위를 가립니다.강준이는 이날 앞발로 보드를 차올려 도약한 뒤 공중에서 270도를 회전하는 최고난도의 기술들을 자유자재로 구사해 트릭 부문에서 짜릿한 역전극을 완성하며 오노데라를 단 0.1점 차로 제쳤습니다.보드를 발뒤꿈치로 한 바퀴 돌린 뒤 난간 중간에 걸쳐 미끄러지는 시그니처 트릭 '널리 270 힐플립 보드슬라이드'를 완벽하게 성공했고, 이어 보드의 앞부분을 걸치는 '노즈슬라이드', 보드를 난간 너머로 넘겨 뒷부분으로 가파르게 미끄러지는 '블런트 슬라이드'까지 흔들림 없이 착지하며 고득점을 챙겼습니다.강준이는 아시안게임 금메달과 세계선수권대회 은메달에 이어 세계 최고 권위의 SLS 무대마저 연거푸 정복하며 압도적인 경쟁력을 뽐내고 있습니다.지난 4월 SLS 로스앤젤레스(LA) 대회 우승으로 왕중왕전인 SLS '슈퍼 크라운' 진출을 조기에 확정한 그는 이번 대회까지 우승을 차지하며 세계 최정상급 기량을 입증했습니다.한편, 여자부에서는 신지율(15·삼랑진중)이 SLS 데뷔전에서 포디움(시상대)에 오르는 쾌거를 달성했습니다.신지율은 총점 30.9점을 기록, 1위 클로이 커벨(호주·32.8점)에 이어 3위를 차지했습니다.신지율 역시 런 연기를 마쳤을 때는 5위에 머물렀으나, 이어진 트릭 연기에서 고난도 기술을 앞세워 순위를 뒤집고 입상에 성공했습니다.(사진=SLS 공식 SNS 캡처, 연합뉴스)