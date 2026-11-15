"젠슨 황 복귀" 머스크도 동참…온라인 청원 11만 돌파

▲ 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)

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중국 첩자 의심 여성과의 불륜 스캔들로 사퇴한 젠슨 황 전 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀를 촉구하는 목소리가 주요 투자자와 사내 임직원들 사이에서 거세지고 있습니다.14일(현지시간) 엔비디아 주요 주주인 얼티미터 캐피털의 브래드 가스트너 CEO(보유 지분 약 2조 원 상당)와 아트레이디스 매니지먼트의 개빈 베이커 창업자(약 2,700억 원 상당)는 이사회에 보낸 공식 서한을 엑스(X)에 공개했습니다.이들은 서한에서 "모든 사실관계가 밝혀진 뒤 이사회가 젠슨 황의 CEO 복귀가 주주에게 최선이 아니라고 결정한다면 그건 이사회의 고유한 권리"라면서도 황 전 CEO가 "모든 사실이 밝혀지기 전에 교체되는 불필요한 성급함을 피하고 신중한 절차를 거칠 자격이 있다"고 주장했습니다.이어 "이사회가 젠슨 황의 복귀 가능성을 포함해 모든 선택지를 테이블 위에 올려두고 신중하고 느리며 숙고하는 과정을 추진하는 것이 모든 이해관계자와 주주들에게 최선"이라고 요구했습니다.다만, 이들은 황 전 CEO의 즉각적인 복직을 요구하지는 않았습니다.온라인 청원 '스탠드 위드 젠슨'에는 주주 6만 명과 엔비디아 직원 5천여 명 등 약 11만 명이 참여했으며, 일론 머스크 테슬라 CEO와 팀 스위니 에픽게임즈 CEO, 개리 탄 Y콤비네이터 CEO 등도 이름을 올렸습니다.엔비디아 직원들은 황 전 CEO를 향한 응원의 글을 적기도 했습니다.어윈 쿠먼스 수석 고위 엔지니어는 "그의 리더십은 내가 입사한 주요 이유 중 하나였다"며 "그의 업적과 더 넓은 공동체에서의 중요성을 고려해 그를 복귀시키고 공정하게 대우해달라"고 요구했습니다.자율주행 수석이사라는 직함으로 자신을 소개한 패트릭 리우는 "실물AI(피지컬AI) 산업은 젠슨의 비전으로 탄생했고 크게 형성됐다"며 "젠슨의 흔들림 없는 지원이 없다면 자율주행과 실물AI 산업은 수년간의 후퇴를 겪을 것"이라고 주장했습니다.위 팡 연구원은 "오픈AI 직원들은 샘 올트먼의 복귀를 요구하며 직원들의 목소리가 중요하다는 것을 보여줬다"며 "우리도 지지를 표현할 방법을 찾을 수 있을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)